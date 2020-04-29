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Белорусские аграрии приступили к массовой посадке картофеля
29.04.2020 21:54 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтратегический для страны продукт культивируют как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства. Высокопродуктивные сорта, в том числе и отечественной селекции, сегодня пользуются особым спросом. Правда, чтобы остаться в плюсе необходимо не только вырастить, но и сохранить второй хлеб. А еще лучше наладить собственную переработку. Как стратегический продукт возделывают в Гродненской области - в репортаже Юрия Карнеловича.
Выращиванием картофеля в этом фермерском хозяйстве занимаются с 1992 года. Начинали с небольших площадей, а сегодня под второй хлеб отведено больше сотни гектаров. Главные составляющие успеха - четкое соблюдение агрономических технологий, полная автоматизация труда и, конечно, высокопродуктивные сорта, в основном белорусской селекции.
Генрих Мысливец, глава фермерского хозяйства: "Выращиваем сорта "уладар", это ранний спелый, "журавинка", старый сорт "скарб". По картофелю мы не собираемся уменьшать площади. У нас земля подходящая, такая песчаная, супесчаная. Если дождик проходит, лето не засушливое, то урожай в районе 300 центнеров мы получаем".
Соблюдение агрономических технологий - залог хорошего урожаяМеханизатор Геннадий Друть на посадке картофеля только первый сезон. Сегодня, признается, одних навыков вождения трактора недостаточно. Все процессы автоматизированы, а за правильностью залегания клубней в почву следит компьютер. Поэтому прежде чем сесть за руль, пришлось даже изучить азы программирования.
Овощехранилища для круглогодичной реализации картофеляКартофель для фермерского хозяйства - продукт стратегический. Вторым хлебом здесь готовы обеспечить весь Мостовский район, прорабатываются и варианты поставки на экспорт. Правда, чтобы остаться в плюсе, продавать необходимо и в зимний период. Чтобы выращивать картофель сегодня, необходимо иметь собственное овощехранилище. В фермерском хозяйстве оно есть. Здесь в специальном микроклимате круглый год можно хранить более 5 тысяч тонн овощей.
Переработка картофеля - дополнительная прибыльПоставить картофель потребителю фермер готов по первому требованию. От заявки до отгрузки проходит всего несколько часов. На месте продукт расфасовывают. А чтобы получить гарантированную прибыль, организовали небольшой цех по переработке.
Марина Воронецкая, начальник цеха фермерского хозяйства: "Мы производим картофель гарнирный, это отварной, сразу для употребления готов, стерилизованный. Есть также полуфабрикаты картофельные для драников. Это уже готовый полуфабрикат, только на сковороду и жарить. Мы еще занимаемся очищенным картофелем, вот по 5 килограммов. Больше это берут общепиты, берут школы".
Завершить посадку картофеля в фермерском хозяйстве планируют в ближайшие две недели. Говорят, сроки для этой культуры оптимальные. А благодаря ранним сортам приготовить блюда из нового урожая можно будет уже в конце июня.
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Стратегический для страны продукт культивируют как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства. Высокопродуктивные сорта, в том числе и отечественной...
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