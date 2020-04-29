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Соблюдение агрономических технологий - залог хорошего урожая

Овощехранилища для круглогодичной реализации картофеля

Переработка картофеля - дополнительная прибыль

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские аграрии приступили к массовой посадке картофеля Стратегический для страны продукт культивируют как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства. Высокопродуктивные сорта, в том числе и отечественной...

Стратегический для страны продукт культивируют как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства. Высокопродуктивные сорта, в том числе и отечественной селекции, сегодня пользуются особым спросом. Правда, чтобы остаться в плюсе необходимо не только вырастить, но и сохранить второй хлеб. А еще лучше наладить собственную переработку. Как стратегический продукт возделывают в Гродненской области - в репортажеВыращиванием картофеля в этом фермерском хозяйстве занимаются с 1992 года. Начинали с небольших площадей, а сегодня под второй хлеб отведено больше сотни гектаров. Главные составляющие успеха - четкое соблюдение агрономических технологий, полная автоматизация труда и, конечно, высокопродуктивные сорта, в основном белорусской селекции.Механизатор Геннадий Друть на посадке картофеля только первый сезон. Сегодня, признается, одних навыков вождения трактора недостаточно. Все процессы автоматизированы, а за правильностью залегания клубней в почву следит компьютер. Поэтому прежде чем сесть за руль, пришлось даже изучить азы программирования.Картофель для фермерского хозяйства - продукт стратегический. Вторым хлебом здесь готовы обеспечить весь Мостовский район, прорабатываются и варианты поставки на экспорт. Правда, чтобы остаться в плюсе, продавать необходимо и в зимний период. Чтобы выращивать картофель сегодня, необходимо иметь собственное овощехранилище. В фермерском хозяйстве оно есть. Здесь в специальном микроклимате круглый год можно хранить более 5 тысяч тонн овощей.Поставить картофель потребителю фермер готов по первому требованию. От заявки до отгрузки проходит всего несколько часов. На месте продукт расфасовывают. А чтобы получить гарантированную прибыль, организовали небольшой цех по переработке.Завершить посадку картофеля в фермерском хозяйстве планируют в ближайшие две недели. Говорят, сроки для этой культуры оптимальные. А благодаря ранним сортам приготовить блюда из нового урожая можно будет уже в конце июня.