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Беларусь разместила на Мосбирже бонды на 133 миллиона долларов

30.04.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь разместила на Московской бирже пятилетние облигации объемом 10 млрд российских рублей (133,8 млн долларов) со ставкой купона 8,5% годовых. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже пятилетние облигации в объеме 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5%», — сообщил он.

В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 б.п., добавил Шулаков.

Размещение облигаций республики произошло на российском рынке в третий раз и впервые на срок пяти лет. Новый выпуск увеличивает суммарный объем государственных облигаций республики на российском рынке до 20 млрд рублей.

 
 
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Размещение облигаций республики произошло на российском рынке в третий раз и впервые на срок пяти лет.
 
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