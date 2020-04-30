На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Деревня Жуки находится у МКАД-2 в 28 километрах от Минска. Здесь на торги выставлено 15 соток земли. Участок выделен во второй линии от дороги, у леса и небольшого пруда, который просматривается прямо с территории. Места вокруг очень живописные, однако ни коммуникаций, ни адекватного подъезда к участку не подведено.