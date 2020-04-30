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На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

30.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

КУП Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион, он состоится 5 июня в Минске. На торги выставлено 20 участков возле МКАД, в нашем обзоре – самые дешевые из них.

Всеучасткинакарте

д. Дуличи (Лот №1)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

В деревне Дуличи, что в 20 километрах от МКАД, на торги выставили участок площадью почти 15 соток. Стартовая цена лота – 14 440 рублей. Рядом газ и электричество, подъезд – накатанная дорога. Территория участка с большего ровная, рядом растут взрослые деревья. По соседству есть несколько жилых домов.

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Общая площадь участка — 14,9 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 14 440;

Координаты участка: 53.877260, 27.145046;

Кадастровый номер: 623681304601000127;

Расстояние до МКАД: 21,4 км.

д. Жуки, участок № 4 (Лот №2)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Деревня Жуки находится у МКАД-2 в 28 километрах от Минска. Здесь на торги выставлено 15 соток земли. Участок выделен во второй линии от дороги, у леса и небольшого пруда, который просматривается прямо с территории. Места вокруг очень живописные, однако ни коммуникаций, ни адекватного подъезда к участку не подведено.

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 6 390;

Координаты участка: 53.995914, 27.125170;

Кадастровый номер: 623681305101000083;

Расстояние до МКАД: 28,2 км.

г. Заславль, ул. Васильковая, участок № 34 (Лот №5)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Небольшой, но интересный участок продается в Заславле. Земельный надел – угловой, с видом на гребной канал и Заславское водохранилище. Площадь участка – 6,8 сотки, форма – треугольная, в наличии все коммуникации. К участку ведет гравийка, многие соседи строятся, рядом есть и жилые дома.

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Общая площадь участка — 6,8 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 13 783;

Координаты участка: 53.998860, 27.327602;

Кадастровый номер: 623650100001005232;

Расстояние до МКАД: 17,8 км.

д. Щёки, участок № 2 (Лот №15)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Следующий земельный надел выставлен на торги в деревне Щеки. Участок выделен на пустыре у пруда, на окраине населенного пункта. Из коммуникаций – электричество и вода, практически до самого участка ведет асфальтированная дорога. Рядом несколько жилых домов и сельхозугодия. До Минска отсюда 28,9 километра.

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Общая площадь участка — 11,72 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 11 515;

Координаты участка: 54.087560, 27.236306;

Кадастровый номер: 623685710101000039;

Расстояние до МКАД: 28,9 км.

д. Довборово (Лот №19)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Самый дешевый лот аукциона – земельный надел в деревне Довборово. Торги за 13,23 сотки в 40 километрах от МКАД начнутся с 3500 рублей. Сегодня земельный надел представляет собой пустырь – площадка холмистая, ранее не осваивалась. Из коммуникаций здесь есть электричество, газ и вода, до деревни ведет асфальтированная дорога, подъезд накатан. 

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

Общая площадь участка — 13,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 3 500;

Координаты участка: 54.219052, 27.373122;

Кадастровый номер: 623685805601000029;

Расстояние до МКАД: 39,9 км.

д. Сады, участок № 1 (Лот №20)

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

В деревне Сады с аукциона разыгрывается участок почти 12 соток. Земельный надел крайний, выделен на пустыре у лесополосы, на площадке небольшой склон. Из коммуникации здесь есть все необходимое – газ, вода и электричество. Рядом жилые дома, подъезд – гравийка. Стартовая цена лота – 4700 рублей.

На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор
На аукцион выставили живописные участки возле Минска от $ 1,5 до $ 6 тыс. Обзор

 
Теги: Минск
 
 
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КУП Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион, он состоится 5 июня в Минске. На торги выставлено 20 участков возле МКАД,...
 
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