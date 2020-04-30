Олексин усомнился в кандидатах Чижа. Как дошел до дела о банкротстве крупный завод стройматериалов

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Брестской области начал разбирательство об экономической несостоятельности (банкротстве) компании «КварцМелПром». Казалось, событие рядового масштаба. Но данная история интересна тем, как 8 лет назад находившийся в фаворе у властей Юрий Чиж получил добро на комплексное освоение белорусских недр. Но вскоре он расстался со своим партнером Алексеем Олексиным, который сейчас выбился в олигархи и усомнился в последовательности действий Чижа.



Фото: triple.by

Что производит «КварцМелПром»?

Группа «Трайпл» начала заниматься производством стройматериалов в Малоритском районе Брестской области более десяти лет назад. В начале 2012 года власти Беларуси заключили инвестдоговор с компаниями Юрия Чижа на комплексное освоение Хотиславского месторождения силикатных песков и мела. Это позволило получить от государства ряд налоговых и прочих преференций для реализации проекта.

Сейчас на «КварцМелПроме» действуют три участка, где налажено производство силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона, извести. Вместе с Березовским комбинатом силикатных изделий «КварцМелПром» входит в состав SLS Group. Это еще одна структура «Трайпл», которая занимается продажами стройматериалов в Беларуси, России, Украине и странах Евросоюза.

Финансированием проекта в Малоритском районе занимались компании «Трайпл», «Белнефтегаз» и британская Redcast Holdings Limited. Были привлечены кредитные ресурсы банков, говорится на сайте Брестского облисполкома. Все три компании ранее связывали с Юрием Чижом. Но в настоящее время «Белнефтегаз» — это компания Алексея Олексина, бывшего партнера Юрия Чижа, а сейчас одного из влиятельных бизнесменов страны (его активы — МТБанк, сеть «Табакерка», «Энерго-Ойл» и тд).

Из-за чего у компании случились проблемы?

О том, что «КварцМелПром» переживает непростые времена, стало известно осенью прошлого года. Тогда компанию, которая является градообразующим предприятием Малоритского района, посетил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.



Фото: sls.by

— У предприятия накопились большие долговые обязательства, которые не дают возможности с прибылью работать, — заявил Лис журналистам. Он посоветовал предприятию наращивать объемы производств и выходить на новые рынки сбыта. Власти со своей стороны пообещали оказать поддержку: предоставить предприятию преференции по уплате налогов в местный бюджет.

Анатолий Лис заверил, что у руководства и собственников «КварцМелПрома» есть четкая программа выхода из непростой ситуации.

— Сейчас стоит задача выйти на стабильные объемы производства. Потому что качество нашей продукции хорошо воспринимается рынком, мы также можем предложить конкурентную цену, — сказал гендиректор «Трайпла» Сергей Чиж, сын Юрия Чижа, которому передали управлением бизнесом на фоне вопросов силовиков к отцу.

Последнее время «КварцМелПром» активно осваивал рынки соседних стран. Особенно преуспел в поставках газобетонных блоков в Украину. На долю SLS Group приходилось около половины экспорта белорусского газобетона в эту страну. Однако недавно украинские производители обвинили белорусов в демпинге. В конце февраля власти Украина поддержали своих производителей и ввели антидемпинговую пошлину в размере 34,19% на импорт в страну газобетонных блоков белорусского производства. Из-за этого поставки белорусских стройматериалов в Украину стали нецелесообразными.

Почему власти заинтересованы сохранить производство?

Месяц назад «КварцМелПром» подал в Экономический суд Брестской области заявление о банкротстве. В документе говорилось, что неплатежеспособность предприятия имеет устойчивый характер.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

15 апреля суд открыл конкурсное производство, говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Как следует из материалов дела, «КварцМелПром» признал требования кредиторов на сумму 106,8 млн рублей. При этом общая стоимость активов компании составляет 175,4 млн рублей, из них основные средства — 162,3 млн рублей, а дебиторская задолженность — 3,6 млн рублей.

Один из основных кредиторов компании — Белагропромбанк.

«КварцМелПром» представил суду в качестве кандидатов в антикризисные управляющие компании «МАБЛекс», «Кано» и ИП Андрея Дегтярева. Однако представитель «Белнефтегаза» — один из акционеров «КварцМелПрома» — высказал «недоверие указанным кандидатам» и ходатайствовал о направлении запроса в Департамент по санации и банкротству Минэкономики с просьбой предоставить своего управляющего, говорится в материалах дела.

Представитель Малоритского райисполкома поддержал кандидатуру «МАБЛекса».

В итоге суд утвердил эту компанию антикризисным управляющим.

Источник, знакомый с Юрий Чижом и Алексеем Олексиным сказал, что «главная цель Олексина вернуть деньги, которые он вкладывал в проекты Чижа». «Как это произойдет — через продажу активов, банки или еще как-то — вторично», — сказал он.

В «Трайпле» и «КварцМелПроме» получить комментарий не удалось.

В Малоритском райисполкоме сказали, что «подачу заявления о банкротстве не стоит рассматривать в контексте прекращения деятельности предприятия». «Это такая процедура. В ее рамках может пройти досудебное оздоровление, санация. То есть стоит задача по восстановлению платежеспособности предприятия», — сказали там. Власти заинтересованы в развитии «КварцМелПрома», «чтобы здесь больше работало людей». Сейчас на предприятии трудится около 350 человек. Доля предприятия в общем объеме произведенной в районе промышленной продукции составляет примерно 40%.

Судебное разбирательство по делу «КварцМелПрома» назначено на 8 июля.