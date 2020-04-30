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Олексин усомнился в кандидатах Чижа. Как дошел до дела о банкротстве крупный завод стройматериалов
30.04.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Брестской области начал разбирательство об экономической несостоятельности (банкротстве) компании «КварцМелПром». Казалось, событие рядового масштаба. Но данная история интересна тем, как 8 лет назад находившийся в фаворе у властей Юрий Чиж получил добро на комплексное освоение белорусских недр. Но вскоре он расстался со своим партнером Алексеем Олексиным, который сейчас выбился в олигархи и усомнился в последовательности действий Чижа.
Что производит «КварцМелПром»?
Группа «Трайпл» начала заниматься производством стройматериалов в Малоритском районе Брестской области более десяти лет назад. В начале 2012 года власти Беларуси
Сейчас на «КварцМелПроме» действуют три участка, где налажено производство силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона, извести. Вместе с Березовским комбинатом силикатных изделий «КварцМелПром» входит в состав SLS Group. Это еще одна структура «Трайпл», которая занимается продажами стройматериалов в Беларуси, России, Украине и странах Евросоюза.
Финансированием проекта в Малоритском районе
Из-за чего у компании случились проблемы?
О том, что «КварцМелПром» переживает непростые времена, стало известно осенью прошлого года. Тогда компанию, которая является градообразующим предприятием Малоритского района, посетил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
— У предприятия накопились большие долговые обязательства, которые не дают возможности с прибылью работать, —
Анатолий Лис заверил, что у руководства и собственников «КварцМелПрома» есть четкая программа выхода из непростой ситуации.
— Сейчас стоит задача выйти на стабильные объемы производства. Потому что качество нашей продукции хорошо воспринимается рынком, мы также можем предложить конкурентную цену, — сказал гендиректор «Трайпла» Сергей Чиж, сын Юрия Чижа, которому
Последнее время «КварцМелПром» активно осваивал рынки соседних стран. Особенно
Почему власти заинтересованы сохранить производство?
Месяц назад «КварцМелПром»
15 апреля суд открыл конкурсное производство,
Как следует из материалов дела, «КварцМелПром» признал требования кредиторов на сумму 106,8 млн рублей. При этом общая стоимость активов компании составляет 175,4 млн рублей, из них основные средства — 162,3 млн рублей, а дебиторская задолженность — 3,6 млн рублей.
Один из основных кредиторов компании — Белагропромбанк.
«КварцМелПром» представил суду в качестве кандидатов в антикризисные управляющие компании «МАБЛекс», «Кано» и ИП Андрея Дегтярева. Однако представитель «Белнефтегаза» — один из акционеров «КварцМелПрома» — высказал «недоверие указанным кандидатам» и ходатайствовал о направлении запроса в Департамент по санации и банкротству Минэкономики с просьбой предоставить своего управляющего, говорится в материалах дела.
Представитель Малоритского райисполкома поддержал кандидатуру «МАБЛекса».
В итоге суд утвердил эту компанию антикризисным управляющим.
Источник, знакомый с Юрий Чижом и Алексеем Олексиным сказал, что «главная цель Олексина вернуть деньги, которые он вкладывал в проекты Чижа». «Как это произойдет — через продажу активов, банки или еще как-то — вторично», — сказал он.
В «Трайпле» и «КварцМелПроме» получить комментарий не удалось.
В Малоритском райисполкоме сказали, что «подачу заявления о банкротстве не стоит рассматривать в контексте прекращения деятельности предприятия». «Это такая процедура. В ее рамках может пройти досудебное оздоровление, санация. То есть стоит задача по восстановлению платежеспособности предприятия», — сказали там. Власти заинтересованы в развитии «КварцМелПрома», «чтобы здесь больше работало людей». Сейчас на предприятии трудится около 350 человек. Доля предприятия в общем объеме произведенной в районе промышленной продукции составляет примерно 40%.
Судебное разбирательство по делу «КварцМелПрома» назначено на 8 июля.
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Экономический суд Брестской области начал разбирательство об экономической несостоятельности (банкротстве) компании «КварцМелПром». Казалось, событие рядового...
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