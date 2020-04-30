«Это экономика»: как агрокомбинат стал брендовым производителем мяса и зарабатывает миллионы долларов

Источник материала: Tut.by

«Агрокомбинат Снов» — это история, в которой скромность ни к чему. Один из лидеров по производству молока. Известный в стране и за ее пределами бренд десятков видов мясной продукции. И, наконец, пример того, как деревенский бизнес обеспечивает работой и инфраструктурой местных жителей и приносит хорошую прибыль. Вместе с группой компаний «Белагро» продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Эффективность видна по прибыли»

1990-е колхоз имени Калинина встретил реорганизацией в коллективное предприятие и сменой названия на «Агрокомбинат Снов». Позже он станет сельскохозяйственным производственным кооперативом и мясным брендом, продукты которого на российском рынке будут подделывать.

Название «Агрокомбинат Снов» — не от синонима мечты, а от названия поселка Снов, известного еще со времен ВКЛ. Хотя познакомившись с тем, что хозяйство сделало для деревни на 2 тысячи жителей, понимаешь, что для многих регионов такая инфраструктура и есть мечта. Но об этом позже. А пока о том, как сельское хозяйство развивается и приносит миллионы долларов.

Здесь одними из первых в стране наладили замкнутый цикл производства: на полях выращивают корма, на фермах — животных, получают молоко и мясо, из которых делают разные виды «молочки», масло, йогурты, консервы, колбасы, копчености, полуфабрикаты. В год на агрокомбинате производят более 30 тысяч тонн продукции. Из них 9,5 тысяч тонн свинины, 14,5 тысячи тонн мяса птицы, более 5 тысяч тонн говядины, рассказывает председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман.

С 2004 года в кооперативе утроили производство молока, и почти в три раза вырос объем мяса.



Николай Радоманпредседатель правления Но оценивать труд, я считаю, надо по добавленной стоимости. Имея деньги на счетах, ты можешь совершенствовать технологии, покупать новую технику, содержать социальную сферу. Мы в прошлом году получили чистой прибыли более 8,5 млн долларов.

Колбасы и копчености продают в Беларуси и везут восточным соседям

Самая рентабельная продукция — молочная. Около 35 тонн сырья в день перерабатывается на собственном молочном производстве. Остальные 46−49 тонн отправляются на Минский молочный завод.

Процесс доения полностью автоматизирован. Корова заходит в загон — за «вкусным комбикормом», автомат реагирует на движение, считывает код на ошейнике и, если пришло время дойки, процесс запускается. «Аппарат все делает сам: с помощью лазеров находит вымя, обрабатывает его физраствором, доит и очищает», знакомит с процессом главный зоотехник Владимир Митронь.



10 роботов на одной из ферм доят 600 коров. Доение одной коровы длится в среднем 7,5 минут. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наиболее известные продукты агрокомбината — это колбасы, копчености, полуфабрикаты и консервы.

Колбасный цех разделен на залы, в каждом из которых готовят разную продукцию: «чтобы потоки не пересекались». В сырьевом отделении пару десятков человек вручную разделывают туши, потом обваливают, отделяя подходящие для разной продукции части. Все это делается вручную — говорят, техника с такой тонкой работой не справится.

— Сначала отделяются самые ценные части, деликатесная продукция, а остальное сырье идет на производство колбасных изделий, — объясняет процесс главный технолог мясоперерабатывающего производства Ольга Станкевич.

Дальше мясо ждет измельчение, посол, формовка, готовка в специальных камерах, охлаждение в помещении с выверенными температурой и влажностью и сушка, показывает начальник колбасного цеха Алла Миранович. Делают колбасы на отечественной и немецкой технике. Варят, сушат, обжаривают и коптят продукты в универсальных коптильных чешских термокамерах.



Ежедневно здесь обваливают 15 тонн говядины, 17 тонн свинины, 5 тонн цыплят-бройлеров. Производят до 23 тысяч консервов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Каждую ночь готовые продукты развозят по магазинам. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С 2018 года у нас внедрена система слежения. На каждой туше, а потом и продукции висит идентификационный штрих-код. По нему потребитель может узнать всю информацию вплоть до партии, в которой она изготовлена, — рассказывает Ольга Станкевич.

Сновские консервы и колбасы экспортируются в Россию и Казахстан, до 2014 года продавали и в Украину. За прошлый год на экспорт отправили 15−18% от производимой продукции на 12 млн долларов.

— Понятно, что за счет наценки на экспорте аналогичного продукта зарабатываем на 10% больше, чем на внутреннем рынке. Но цены не так сильно отличаются. Ведь если в Беларуси товар значительно дешевле, сразу начинают работать «тарбэшники»: приезжают в наш магазин, загружают 30−50 ящиков тушенки в бус и поехали продавать у себя на рынке, — говорит Николай Радоман.

«Принятие решения только руководителем чревато финансовыми потерями»

В свое время в кооператив вошло несколько убыточных хозяйств. Одно из них, частное, присоединилось, потому что самостоятельно уже не справлялось. Другое, государственное, имело долгов на 12 млн рублей.

— Там непочатый край работы. Но мы потихоньку платим долги, и, я думаю, года через три оно начнет зарабатывать. Взяли еще одно хозяйство, где за свои деньги не могли карандаша купить и лампочку в коровнике вкрутить. Построили новую роботизированную молочно-товарную ферму, старую реконструировали под откорм крупного рогатого скота. И если раньше там на 1200 га земли было 1200 голов скота и работало 140 человек, то сегодня — около 4000 голов и работает 60 человек. Но людей мы не выбросили: кто трудится на молочном заводе, кто на мясокомбинате, — говорит руководитель кооператива.

На вопрос, в чем секрет, позволяющий убыточные хозяйства делать прибыльными, он указывает на проблему руководства сельхозпредприятиями, а также вспоминает, что в сельском хозяйстве успешны те, кто отдает работе все силы и время.

— Вот бедные хозяйства обижаются, что их недостаточно поддерживает государство. Но я всем, особенно молодым, говорю: «А что ты сделал для того, чтобы твое хозяйство нормально жило, чтобы люди развивались и получали достойную зарплату?» Если ты к восьми приехал, поработал до вечера и в шесть уехал, то ничего у тебя не будет, — отмечает Николай Радоман.

Еще один «секрет» — подход к принятию решений.

— Если я начинаю что-то внедрять, реконструировать, я вынашиваю план, может, год. Потом приглашаю по одному главных специалистов, потом еще обговариваем сообща. И только после этого я делаю умозаключение. Конечно же, решение принимаю я. Но не так, как тот поэт, который стишок придумал, выучил его наизусть и всем рассказал. Принятие любого решения только лишь руководителем чревато большими финансовыми потерями, особенно в крупных хозяйствах, — убежден собеседник.



Молочная продукция в местном магазине. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2017 году, когда в Беларуси витала инициатива акционировать сельхозпредприятия, «Снову» удалось ее избежать.

— Что дает акционирование, я и сегодня не знаю. Я хотел бы, чтобы те, кто настаивал на акционировании, показали хоть одно СПК, которое после того, как стало акционерным обществом, начало лучше работать. Нет таких, и в ближайшее время не будет, — уверен наш собеседник.

В этом году популярна новая инициатива — холдинги. Радоман оценивает идею как «неплохую», но если делаться все будет с умом: «Чтобы хозяйство было успешным, оно не может иметь больше 15 тысяч га земли. Чем холдинг больше, тем больше беспорядков», — объясняет свое мнение.

«За границей перенимаем опыт, подмечаем детали»

Специалисты и руководители агрокомбината периодически ездят «поучиться» у коллег из других стран. Сам руководитель кооператива обучался молочному скотоводству в Канаде. «У американцев перенимал минеральное кормление животных, когда кроме качественных кормов даются минералы и витамины, чтобы дольше сохранить животное. Это ведь тоже экономика», — объясняет глава хозяйства.

— Мы сами покупаем билеты платим за гостиницу. Прорабатываем жесткий график, согласовываем с принимающей стороной, к чему имеем интерес. После каждой поездки стараемся внедрить что-то новое. А если специалист из командировки ничего нового не привез, он больше не едет, — говорит Николай Радоман.



Владимир Митроньглавный зоотехник Ездили, например, на ферму в Германии, потом заехали в Голландию, где как раз попали на фестиваль фермеров. В таких поездках видишь какие-то тонкие нюансы, которые в привычном ритме не видны. Но чтобы производство молока было на достойном уровне, важна каждая мелочь. Их в поездках и подмечаем.

Технику, как и станки на производстве, в агрокомбинате стараются обновлять регулярно. Покупают ту, что лучше справляется.

— Трактора, машины наши. А вот энергонасыщенных тракторов в Беларуси пока не производят. Так в прошлом году приобрел канадский трактор 500-сильный — это сказка. Сеялки у меня тоже все импортные, потому что в Беларуси не делают таких, чтобы я мог на них глаз положить, — говорит председатель.

Последний заказ комплектующих задерживается из-за полузакрытых границ.

— Из Польши фирма Testmer должна была к 1 апреля на 60 тысяч евро поставить запчастей на комбикормовый завод. Но из-за того, что там карантин, прислали письмо, что поставят до 15 июня. До июня так до июня. Пока подточим имеющиеся ножи и будем дальше работать, — не унывает Николай Радоман.



Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро» . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы удержать людей, Снов сделали деревней для жизни

В сельской местности не принято использовать сложные понятия, поэтому никто в поселке Снов не говорит о корпоративной социальной ответственности. Это при том, что местный СПК тратит на социальную сферу около 500 тысяч долларов каждый год.

— Мы содержим на балансе практически всю социальную сферу. Некоторые хозяйства столько прибыли не получают, сколько мы на это тратим. Банно-прачечные комбинаты, бани, дом быта, музыкальная, художественная, детско-юношеская спортивная школы, бассейн, фитнес-центр, амбулатория, жилье для работников. Сейчас вот строим восьмиквартирный дом в поселке Друцковщизна. Это же вложения в здоровье людей, в детей, в наше будущее, — с гордостью рассказывает Николай Радоман.



Восьмиквартирный дом в поселке Друцковщизна. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Интерес к «будущему» понятен — примерно 700 работникам кооператива до 30 лет. А минимальная необходимая база для того, чтобы люди оставались жить и работать в сельской местности, — жилье и хорошая зарплата. Поэтому жилье строят, а средняя зарплата в СПК — 1100 рублей. При этом самая большая ценность хозяйства, по словам председателя, это люди — «трудолюбивые, умные, которые трудятся здесь династиями».

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