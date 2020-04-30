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Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 %

30.04.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 процентов. Таковы данные Белстата. В столице в марте средняя зарплата составила 1 800 рублей, в целом по стране средний показатель - примерно 1 200 рублей.  Рейтинг областей по самому высокому заработку возглавил центральный регион - здесь средняя зарплата в марте составила 1 185 рублей, далее в списке Гомельская область со средним показателем по заработку ее жителей в 1 043 рубля, а на третьем месте - Брестская, здесь средняя зарплата - почти 1 020 рублей. Самые же низкие доходы по итогам марта у жителей Могилевского региона, в среднем это 970 рублей в месяц.
 
 
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Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 процентов. Таковы данные Белстата. В столице в марте средняя зарплата составила 1 800 рублей, в целом по стране...
 
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