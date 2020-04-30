Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 % Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 процентов. Таковы данные Белстата. В столице в марте средняя зарплата составила 1 800 рублей, в целом по стране...

Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 процентов. Таковы данные Белстата. В столице в марте средняя зарплата составила 1 800 рублей, в целом по стране средний показатель - примерно 1 200 рублей. Рейтинг областей по самому высокому заработку возглавил центральный регион - здесь средняя зарплата в марте составила 1 185 рублей, далее в списке Гомельская область со средним показателем по заработку ее жителей в 1 043 рубля, а на третьем месте - Брестская, здесь средняя зарплата - почти 1 020 рублей. Самые же низкие доходы по итогам марта у жителей Могилевского региона, в среднем это 970 рублей в месяц.