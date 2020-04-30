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Владимир Карягин: Нужно сохранить бизнесы и вести наступление на те рынки, которые освободились
30.04.2020 11:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПакет мер активно обсуждает бизнес. Многие предприниматели отмечают его эффективность, но есть мнения, что послаблений недостаточно. В бизнес-союзах понимают, что сейчас тяжело всем и государство ждет реакции от частного сектора. Представляем мнение председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина.
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Пакет мер активно обсуждает бизнес. Многие предприниматели отмечают его эффективность, но есть мнения, что послаблений недостаточно. В бизнес-союзах понимают, что...
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