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Владимир Карягин: Нужно сохранить бизнесы и вести наступление на те рынки, которые освободились

30.04.2020 11:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Пакет мер активно обсуждает бизнес. Многие предприниматели отмечают его эффективность, но есть мнения, что послаблений недостаточно. В бизнес-союзах понимают, что сейчас тяжело всем и государство ждет реакции от частного сектора. Представляем мнение председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина.

 
 
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Пакет мер активно обсуждает бизнес. Многие предприниматели отмечают его эффективность, но есть мнения, что послаблений недостаточно. В бизнес-союзах понимают, что...
 
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