ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Beltoll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам

30.04.2020 11:26 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

BelToll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам. Уже с 1 мая добросовестные пользователи смогут воспользоваться новым функционалом. В случае непреднамеренного нарушения пользователи платных дорог смогут оперативно внести оплату и тем самым избежать санкций. На днях приняты поправки в действующее законодательство. Коснутся они оплаты в увеличенном размере. Какие услуги появятся в системе? Наш репортаж. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BelToll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам. Уже с 1 мая добросовестные пользователи смогут воспользоваться новым функционалом. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Средняя зарплата белорусов за год выросла почти на 15 %
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика