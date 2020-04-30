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Beltoll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам
30.04.2020 11:26 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTBelToll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам. Уже с 1 мая добросовестные пользователи смогут воспользоваться новым функционалом. В случае непреднамеренного нарушения пользователи платных дорог смогут оперативно внести оплату и тем самым избежать санкций. На днях приняты поправки в действующее законодательство. Коснутся они оплаты в увеличенном размере. Какие услуги появятся в системе? Наш репортаж.
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BelToll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам. Уже с 1 мая добросовестные пользователи смогут воспользоваться новым функционалом. В...
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