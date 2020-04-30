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«Ни копейки на деструктивную деятельность». У президента - совещание по иностранной помощи

30.04.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации.

«Управление делами и Администрация президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи», — заявил президент.

По словам Лукашенко, реализация этих мер уже дала результат — наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около $ 240 млн.

— Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем, — потребовал президент.

— На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь, и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, — все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение, — цитирует президента ATN_NEWS.

 
 
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30 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.
 
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