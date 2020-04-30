На волне девальвационных ожиданий. В марте белорусы взяли на треть больше потребительских кредитов

Источник материала: Tut.by

В марте в Беларуси на волне девальвационных ожиданий граждан резко, более чем на треть, вырос спрос на потребительские кредиты, рассказала заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич на онлайн брифинге.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В марте мы наблюдали всплеск потребительского кредитования: выдано физическим лицам кредитов на 1,2 млрд рублей, на 37% больше февраля. Это связано, в первую очередь, с девальвационными ожиданиями. Уже в апреле мы наблюдаем существенное снижение спроса на кредиты, задолженность по потребительским кредитам уже сократилась на 1,7%. Это связано с тем что банки ограничили предложение кредитов, отдельные кредитные продукты вообще приостановили. И со стороны получателей кредитов тоже снижается активность. Граждане более рационально подходят к получению кредитов, — отметила Ольга Илюкевич.

Напомним, рубль за март подешевел на 15,5% к доллару.

Она также прокомментировала некоторые детали вступающих в силу с 1 марта постановлений Нацбанка по кредитованию. В постановлении № 100, в частности, установлены требования к определению среднемесячного дохода физлица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо подтвержденную документально информацию.

При использовании банком заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин:

— величина дохода, указанная физлицом;

— номинальная начисленная зарплата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства физлица;

— номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица;

— средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законодательством;

— установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.

В ином случае банк при определении размера среднемесячного дохода физического лица учитывает доходы, которые подтверждены.

Представитель Нацбанка уточнила, что речь не идет о том, что справка о доходах теперь не потребуется.

— В зависимости от того, какой кредит хотите получить, сохраняется форма подтверждения дохода, в том числе в виде справки. Особенно если речь идет о кредите на автомобиль, и т.п. Если сумма достаточно высокая — банк может потребовать справку. Сейчас технологии развиваются, банки уходят от справок о зарплате, находя другие каналы официального подтверждения вашего дохода, — пояснила Ольга Илюкевич.