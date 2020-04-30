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Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.04.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 апреля 2020 года №259, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $6,8 за 1 т (ранее — $52).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $15,6 до $2 за 1 т. Такая же пошлина установлена с 1 мая в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были также снижены.

Белта

 
 
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Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые из страны за пределы таможенной территории Евразийского...
 
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