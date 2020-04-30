На севе сахарной свеклы

Источник материала: Ивьевский край

Сахарной свеклы в районе осталось засеять считанные гектары. По состоянию на 24 апреля засеяно 537 из 550 га (98%). Полностью завершили посадку данной культуры КСУПы "Баума" и "Субботники", в филиале "Азот Агро" осталось засеять 13 га.









Сахарная свекла появилась в результате работы селекционеров. Сахар, который до того получали из сахарного тростника, в современных сортах сахарной свеклы превышает 20% (в начале использования культуры составлял всего 1,3%).

Первая фабрика, где вырабатывали продукцию из свеклы, была построена в 1801 году.

Благоприятные почвенные и климатические условия для развития свекловодства имеются в хозяйствах Гродненской области. Здесь получают самые высокие урожаи сахарной свеклы и производят до одной трети всего объема сырья для сахарной промышленности. Свеклосеющие хозяйства Гродненской области составляют сырьевую зону Скидельского сахарного комбината и производят больше сырья, чем его может быть переработано, поэтому данная сырьевая зона обслуживает частично Городейский сахарный и Слуцкий сахарорафинадный комбинаты. Кроме того, в отдельные годы сырье перевозится отсюда и на Жабинковский сахарный завод.

Значительный вклад в производство сладкой культуры вносят и аграрии района. Под данную культуру в филиале "Азот Агро" занято 350 га.

Последние гектары сахарной свеклы в районе объездной дороги осуществляли механизаторы хозяйства Александр Иванович Холяво (подготавливал почву) и Эдуард Иванович Бутрим (работал на севе).

Сахар в стране будет!

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.