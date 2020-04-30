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Каждый третий смартфон в Беларуси покупают в интернет-магазине МТС

30.04.2020 16:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Треть онлайн-покупок всех смартфонов в стране совершают в интернет-магазине МТС. Такие данные в апреле* предоставила независимая исследовательская компания «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» (BRC Group).

Онлайн-рассрочка до 2 лет и без первого взноса

В интернет-магазине МТС большинство устройств и аксессуаров можно приобрести в рассрочку на 7, 12 или 24 месяца. Абоненты могут оформить покупку самостоятельно: выбрать необходимый девайс, удобный период рассрочки и добавить товар в корзину. Покупки оформляются быстро — без справок, поручительств, залогов и страховок.

Условия у рассрочки гибкие: покупку можно оплачивать ежемесячно, вносить взносы с опережением графика или погасить остаток суммы единым платежом.

Режим работы 24/7/365

Интернет-магазин МТС работает круглосуточно — без праздников и выходных. А это значит - получить консультацию специалиста и быстро оформить заказ можно в любое удобное для клиента время. Для этого достаточно позвонить по телефону +375 (29) 545-00-00, или по короткому номеру 210, или зайти на shop.mts.by.

Большой выбор оригинальных устройств и аксессуаров

В интернет-магазине МТС представлено порядка 100 различных моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов от ведущих мировых производителей: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и др. Новинки ритейла, хиты продаж, стоковые товары — выбор отвечает разнообразным клиентским предпочтениям.

Здесь же можно подобрать полезные и необходимые аксессуары: наушники, защитные чехлы, карты памяти и многое другое.

Акции и бонусы

Скидки, акции и бонусная программа — неотъемлемый атрибут онлайн-торговли от МТС. Специальные предложения на смартфоны, планшеты, носимые устройства и аксессуары обновляются постоянно.

Доставка по всей стране

Покупки, совершенные в интернет-магазине МТС, курьеры доставляют в любую точку Беларуси. Время доставки заказа согласовывается с клиентом и не превышает 2-х суток.

 
 
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Треть онлайн-покупок всех смартфонов в стране совершают в интернет-магазине МТС. Такие данные в апреле* предоставила независимая исследовательская компания...
 
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