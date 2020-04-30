Есть контракт. БКК договорилась с Китаем по цене поставок

Источник материала: Tut.by

БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение «сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта», сообщила пресс-служба БКК.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов с поставками в 2020 году. Предыдущий контракт, заключенный на срок до июня 2019 года, был по цене 290 долларов за тонну на условиях CFR.

«Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка.

БКК искренне благодарит своих китайских партнеров за конструктивный подход, понимание ситуации и стремление к развитию рынка», — говорится в сообщении.

В условиях глобального кризиса БКК призывает всех участников логистической цепочки (стивидоров в портах погрузки и выгрузки, судовладельцев, железные дороги, компании, доставляющие грузы автотранспортом) оказать максимум содействия в оперативном продвижении удобрений к конечному потребителю, к фермерам.

«Возвращение к нормальной жизни сейчас — задача каждого ответственного бизнеса, а сельское хозяйство было и остается ключевой отраслью для населения Земли», — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и т.д. Пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За почти 7 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира. Доля в мировом экспорте — более 20%.

Экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений в январе — феврале 2020 года снизился на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 798,9 тыс. тонн в пересчете на активное вещество. В денежном выражении продажи за границу упали на 39,3%, до 310,8 млн долларов. Это произошло как за счет снижения объемов, так и цены.

В Индию было поставлено удобрений на почти 43 млн долларов. В Бразилию отгрузка составила около 25 млн долларов. Третье место заняла Индонезия (23,8 млн долларов).

В десятку крупнейших покупателей белорусских удобрений также вошли Малайзия (19,7 млн долларов), Китай (18,38 млн), Марокко (17,33 млн), Норвегия (16,22 млн), Польша (16,09 млн), Бангладеш (14 млн) и США (13,28 млн).