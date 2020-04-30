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Есть контракт. БКК договорилась с Китаем по цене поставок
30.04.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение «сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта», сообщила пресс-служба БКК.
Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов с поставками в 2020 году.
«Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка.
В условиях глобального кризиса БКК призывает всех участников логистической цепочки (стивидоров в портах погрузки и выгрузки, судовладельцев, железные дороги, компании, доставляющие грузы автотранспортом) оказать максимум содействия в оперативном продвижении удобрений к конечному потребителю, к фермерам.
«Возвращение к нормальной жизни сейчас — задача каждого ответственного бизнеса, а сельское хозяйство было и остается ключевой отраслью для населения Земли», — говорится в сообщении.
В компании подчеркивают, что складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и т.д. Пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За почти 7 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира. Доля в мировом экспорте — более 20%.
Экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений в январе — феврале 2020 года
В Индию было поставлено удобрений на почти 43 млн долларов. В Бразилию отгрузка составила около 25 млн долларов. Третье место заняла Индонезия (23,8 млн долларов).
В десятку крупнейших покупателей белорусских удобрений также вошли Малайзия (19,7 млн долларов), Китай (18,38 млн), Марокко (17,33 млн), Норвегия (16,22 млн), Польша (16,09 млн), Бангладеш (14 млн) и США (13,28 млн).
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БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение «сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить...
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