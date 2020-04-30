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«Транснефть» сообщила, что согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за «грязную» нефть

30.04.2020 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» согласовала размер компенсации Мозырскому НПЗ за поставку «грязной» нефти. Об этом сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, сообщают российские информагентства.


Фото: Reuters

«Мы надеемся, что за 2020 год последствия инцидента [на «Дружбе»] финансово будут нами урегулированы со всеми нашими пострадавшими грузоотправителями. (…) согласован размер выплат Мозырскому НПЗ», — сказал Гришанин. Сумму компенсации он не назвал.

Ранее «Транснефть» утвердила предельный размер выплат на уровне 15 долларов на 1 баррель некондиционной нефти. Минск и Москва вели переговоры о компенсации за 563 тысячи тонн «грязной» нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ. Таким образом, Беларусь могла получить от «Транснефти» 61,6 млн долларов. Белорусские власти также обсуждали возможность компенсации за поврежденное оборудование.

Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли Мозырский НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Стороны договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть только в январе 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва вели переговоры о компенсации за 563 тысячи тонн «грязной» нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ.
 
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