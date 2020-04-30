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«Транснефть» сообщила, что согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за «грязную» нефть
30.04.2020 18:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская трубопроводная монополия «Транснефть» согласовала размер компенсации Мозырскому НПЗ за поставку «грязной» нефти. Об этом сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин,
«Мы надеемся, что за 2020 год последствия инцидента [на «Дружбе»] финансово будут нами урегулированы со всеми нашими пострадавшими грузоотправителями. (…) согласован размер выплат Мозырскому НПЗ», — сказал Гришанин. Сумму компенсации он не назвал.
Ранее «Транснефть» утвердила предельный размер выплат на уровне 15 долларов на 1 баррель некондиционной нефти. Минск и Москва вели переговоры о компенсации за 563 тысячи тонн «грязной» нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ. Таким образом, Беларусь
Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли Мозырский НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Стороны договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть только в январе 2020 года.
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Минск и Москва вели переговоры о компенсации за 563 тысячи тонн «грязной» нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ.
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