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Во сколько Беларуси обойдется новая нефтяная «труба» Гомель-Горки?
30.04.2020 16:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строительство нефтепровода «Гомель-Горки» может обойтись в 120 млн долларов. Об этом сообщили TUT.BY информированные источники.
Напомним, 29 апреля Александр Лукашенко
— Сейчас еще идет детализация проекта, обсуждаются с банками возможности финансирования. По предварительным оценкам, «перемычка» обойдется в 120−130 млн долларов, — сказал TUT.BY информированный источник.
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В начале марта Александр Лукашенко
— Где-то нам надо пара «перемычек», которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100−120 млн долларов мы сами найдем на эти «перемычки», — сказал Лукашенко.
Власти Беларуси прорабатывают поставку нефти из портов Балтии на белорусские НПЗ трубопроводным транспортом, а не по железной дороге, как это происходит сейчас. Теоретическая возможность имеется и сейчас, задействовав простаивающие трубопроводы, связывающие Беларусь с Литвой и Латвией через Мажейкяй и порт Вентспилса соответственно. Но необходимы дополнительные вложения для реализации этих проектов. По словам Лукашенко, помощь в организации поставок нефти в Беларусь из портов Балтии могут оказать США, выделив дешевые кредиты на создание полноценной трубопроводной инфраструктуры.
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