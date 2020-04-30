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Во сколько Беларуси обойдется новая нефтяная «труба» Гомель-Горки?

30.04.2020 16:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство нефтепровода «Гомель-Горки» может обойтись в 120 млн долларов. Об этом сообщили TUT.BY информированные источники.


Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода «Гомель-Горки» определена госкомпания «Гомельтранснефть Дружба», генподрядчиком — «Белоруснефть», обособленное подразделение которой — «Нефтеспецстрой» — в год строит более 100 км трубопровода диаметром от 89 до 720 мм.
Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, 29 апреля Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020—2023 годах магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» «в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь». В концерне «Белнефтехим» пояснили, что новая «труба» позволит соединить «северную» и «южную» ветку нефтепровода «Дружба» на территории Беларуси, а по факту свяжет НПЗ в Новополоцке и Мозыре, что обеспечит переток нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

— Сейчас еще идет детализация проекта, обсуждаются с банками возможности финансирования. По предварительным оценкам, «перемычка» обойдется в 120−130 млн долларов, — сказал TUT.BY информированный источник.

По данным российских экспертов, сметная стоимость сооружения линейной части одного участка нефтепровода с диаметром Ду = 700 мм и протяженностью 100 км составляет 50 млн долларов. Расстояние между Гомелем и Горками по прямой составляет 210 км. То есть стоимость «трубы» может составить 105 млн долларов.

В начале марта Александр Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба» для диверсификации поставок нефти. В частности, речь и шла о «перемычках» на существующем трубопроводе.

— Где-то нам надо пара «перемычек», которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100−120 млн долларов мы сами найдем на эти «перемычки», — сказал Лукашенко.


Разветвление «Дружбы» на «северную» и «южную» ветки начинается в российской Унече, что создает неудобства Беларуси

Власти Беларуси прорабатывают поставку нефти из портов Балтии на белорусские НПЗ трубопроводным транспортом, а не по железной дороге, как это происходит сейчас. Теоретическая возможность имеется и сейчас, задействовав простаивающие трубопроводы, связывающие Беларусь с Литвой и Латвией через Мажейкяй и порт Вентспилса соответственно. Но необходимы дополнительные вложения для реализации этих проектов. По словам Лукашенко, помощь в организации поставок нефти в Беларусь из портов Балтии могут оказать США, выделив дешевые кредиты на создание полноценной трубопроводной инфраструктуры.

 
Теги: Гомель
 
 
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29 апреля Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020-2023 годах магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» «в целях диверсификации поставок...
 
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