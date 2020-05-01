На районной Доске почета. Сорок четыре года агронома

Источник материала: Ивьевский край

20 марта исполнилось 70 лет бывшему агроному, последнему председателю колхоза им. Ульянова Анатолию Ивановичу Пузыревичу.





Родился в д. Прилуки Кореличского района в 5-ти километрах от белорусской жемчужины - Мирского замка. Вдоль и поперек исследовал его окрестности в детстве. Замок был восстановлен значительно позже - тогда же об истории напоминали только величественные руины, разбитые временем кирпичные останки - одна башня целая только сохранилась. Школа возле Мирского замка находилась, девять классов которой закончил в 1966-м году.

Отец работал директором кирпичного завода после войны, мама - простой колхозницей, заведующей магазином. Шестеро сыновей было у родителей, дали они стране представителей многих нужных профессий - ветеринарного врача, электросварщика, ученого-картофелевода, водителя.

С детства был сделан осознанный выбор - работать в сельском хозяйстве, на земле, на которой веками трудились предки. Закончил Смиловичский совхоз - техникум в 1970-м году, получив профессию агронома. Отслужил в армии в 1970-72 годах, причем почти весь срок - на Дальнем Востоке вблизи китайской границы во время напряженных отношений с могучим соседом.

После армии пошел работать в опытное хозяйство Русиновичи в Минском районе, что в 18 км от Минска. Это была замечательная школа агрономии. Работал техником-лаборантом по выращиванию картофеля, бригадиром полеводческой бригады, полгода управляющим в соседнем хозяйстве - колхозе им. Войкова.

С 1968 по 1996 Анатолий Иванович трудился в Бакштах в колхозе им. Ульянова. В конце 60-х руководил хозяйством Люциян Болеславович Жук, воспитанник Баума. Рядом работали многие выдающиеся люди, оставившие заметный след в истории сельского хозяйства района, например, Ксения Артемовна Шило, звеньевая льноводческой бригады, депутат Верховного Совета БССР. Благодаря трудам и чаяниям руководителя агрономической службы А.И. Пузыревича на протяжении многих лет достижения в производстве сельскохозяйственной продукции были ощутимыми. Родила пшеница, как нигде в районе. Радовали лен, картофель. В колхозе имелось 915 га пахотных земель, 2200 га сельхозугодий. Развивалось и крепло животноводство. В хозяйстве была самая большая плотность поголовья - 120 коров на 100 га сельхозугодий. Большое внимание уделялось заготовке кормов. Впервые в районе в колхозе им. Ульянова появился (долгое время остававшийся единственным) картофелеуборочный комбайн.

Передовые методы выращивания картофеля были апробированы именно на бакштовской земле, - пригодилась практика труда по выращиванию картофеля в передовых хозяйствах республики. Картофелеводство стало семейным делом - в институте картофелеводства научным сотрудником работал брат Анатолия Ивановича.

Неплохие урожаи картофеля давали такие сорта, как "темп", "лощицкий", нормой было накапывать по 240-260 га картофеля с гектара.

Семейным делом стал труд агрария в целом. Супруга долгое время работала бухгалтером в колхозе, а когда колхоза не стало - старшим бухгалтером в леспромхозе.

Славные традиции отца продолжает в настоящее время дочь: Наталья Анатольевна - управляющая отделением "Лелюки" в филиале "Азот Агро".

Сын Андрей работает в Минске на заводе.

Пятеро внуков у знатного агрария, а 4 мая исполнится 4 годика правнуку.

С благодарностью вспоминает людей, с которыми свела судьба за долгие годы работы на земле. Это чернельский агроном (впоследствии председатель юратишковского поссовета) Леонид Алексеевич Круглов, многие бакштовские механизаторы.

У Анатолия Ивановича целых сорок два с половиной года стажа работы на земле. И еще полтора года работы на пенсии, которые в стаж не вошли. Сорок четыре года агронома.

Это очень достойная цифра.

В. ПОБОЛЬ.