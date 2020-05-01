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На районной Доске почета. Сорок четыре года агронома

01.05.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

20 марта исполнилось 70 лет бывшему агроному, последнему председателю колхоза им. Ульянова Анатолию Ивановичу Пузыревичу.

На районной Доске почета. Сорок четыре года агронома

 

Родился в д. Прилуки Кореличского района в 5-ти километрах от белорусской жемчужины - Мирского замка. Вдоль и поперек исследовал его окрестности в детстве. Замок был восстановлен значительно позже - тогда же об истории напоминали только величественные руины, разбитые временем кирпичные останки - одна башня целая только сохранилась. Школа возле Мирского замка находилась, девять классов которой закончил в 1966-м году.
Отец работал директором кирпичного завода после войны, мама - простой колхозницей, заведующей магазином. Шестеро сыновей было у родителей, дали они стране представителей многих нужных профессий - ветеринарного врача, электросварщика, ученого-картофелевода, водителя.
С детства был сделан осознанный выбор - работать в сельском хозяйстве, на земле, на которой веками трудились предки. Закончил Смиловичский совхоз - техникум в 1970-м году, получив профессию агронома. Отслужил в армии в 1970-72 годах, причем почти весь срок - на Дальнем Востоке вблизи китайской границы во время напряженных отношений с могучим соседом.
После армии пошел работать в опытное хозяйство Русиновичи в Минском районе, что в 18 км от Минска. Это была замечательная школа агрономии. Работал техником-лаборантом по выращиванию картофеля, бригадиром полеводческой бригады, полгода управляющим в соседнем хозяйстве - колхозе им. Войкова.
С 1968 по 1996 Анатолий Иванович трудился в Бакштах в колхозе им. Ульянова. В конце 60-х руководил хозяйством Люциян Болеславович Жук, воспитанник Баума. Рядом работали многие выдающиеся люди, оставившие заметный след в истории сельского хозяйства района, например, Ксения Артемовна Шило, звеньевая льноводческой бригады, депутат Верховного Совета БССР. Благодаря трудам и чаяниям руководителя агрономической службы А.И. Пузыревича на протяжении многих лет достижения в производстве сельскохозяйственной продукции были ощутимыми. Родила пшеница, как нигде в районе. Радовали лен, картофель. В колхозе имелось 915 га пахотных земель, 2200 га сельхозугодий. Развивалось и крепло животноводство. В хозяйстве была самая большая плотность поголовья - 120 коров на 100 га сельхозугодий. Большое внимание уделялось заготовке кормов. Впервые в районе в колхозе им. Ульянова появился (долгое время остававшийся единственным) картофелеуборочный комбайн.
Передовые методы выращивания картофеля были апробированы именно на бакштовской земле, - пригодилась практика труда по выращиванию картофеля в передовых хозяйствах республики. Картофелеводство стало семейным делом - в институте картофелеводства научным сотрудником работал брат Анатолия Ивановича.
Неплохие урожаи картофеля давали такие сорта, как "темп", "лощицкий", нормой было накапывать по 240-260 га картофеля с гектара.
Семейным делом стал труд агрария в целом. Супруга долгое время работала бухгалтером в колхозе, а когда колхоза не стало - старшим бухгалтером в леспромхозе.
Славные традиции отца продолжает в настоящее время дочь: Наталья Анатольевна - управляющая отделением "Лелюки" в филиале "Азот Агро".
Сын Андрей работает в Минске на заводе.
Пятеро внуков у знатного агрария, а 4 мая исполнится 4 годика правнуку.
С благодарностью вспоминает людей, с которыми свела судьба за долгие годы работы на земле. Это чернельский агроном (впоследствии председатель юратишковского поссовета) Леонид Алексеевич Круглов, многие бакштовские механизаторы.
У Анатолия Ивановича целых сорок два с половиной года стажа работы на земле. И еще полтора года работы на пенсии, которые в стаж не вошли. Сорок четыре года агронома.
Это очень достойная цифра.

В. ПОБОЛЬ.

 
Теги: Минск
 
 
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20 марта исполнилось 70 лет бывшему агроному, последнему председателю колхоза им. Ульянова Анатолию Ивановичу Пузыревичу.   Родился в д....
 
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