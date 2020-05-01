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В Минэкономики предлагают продлить на три месяца срок действия истекающих документов

01.05.2020 17:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минэкономики и Минюстиции разработали проект указа, которым предусмотрено автоматическое продление на три месяца срока действия ряда документов, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: economy.gov.by

30 апреля в Министерстве экономики прошла рабочая встреча с представителями бизнес-союзов, обсуждали механизмы реализации указа президента № 143 «О поддержке экономики».

На три месяца предлагают продлить действие документов, выдаваемых гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

В ведомстве сообщили, что намерены продлить срок действия порядка двухсот административных процедур для граждан и свыше 150 административных процедур для юридических лиц и ИП. Планируется, что продлять генеральные лицензии на импорт и экспорт товаров, разрешения на размещение средства наружной рекламы, квалификационные аттестаты специалистов в строительстве, специальные разрешения на занятие трудовой деятельностью иностранным гражданам и привлечение иностранной рабочей силы в Беларусь и др.

— При подготовке проектов этих нормативных актов, мы преследовали три цели. Во-первых, снизить в данный момент административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, т.к. многие из указанных в перечне процедур связаны с получением документов в организациях здравоохранения, мы стремимся снизить нагрузку на врачей. И в-третьих, если эти меры будут приняты, они поспособствуют снижению концентрации людей в тех местах, где получают справки. Тем самым мы прислушиваемся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, — заявил министр экономики Александр Червяков.

 
 
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На три месяца предлагают продлить действие документов, выдаваемых гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, срок действия которых истекает...
 
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