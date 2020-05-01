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Страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычи нефти
01.05.2020 13:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтраны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти. Сделка, которая заработала сегодня, предусматривает снижение на 9,7 миллиона баррелей в сутки. На фоне этого котировки цен на черное золото взлетели. Согласно последним данным, стоимость нефти марки Brent превысила 27 долларов. Нефть марки WTI торговалась на уровне 20.
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Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти. Сделка, которая заработала сегодня, предусматривает снижение на 9,7 миллиона баррелей в...
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