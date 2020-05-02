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Нацбанк назвал причины падения темпов экономического роста

02.05.2020 17:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В I квартале 2020 года в экономике Беларуси наблюдалось падение темпов экономического роста, сообщает БелаПАН. В значительной степени это было обусловлено сокращением выпуска в экспортно ориентированных отраслях, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным банком и размещенном на сайте финансового регулятора.

По итогам первого квартала ВВП снизился на 0,3%, однако в апреле Александр Лукашенко заявил, что такую динамику нельзя считать удовлетворительной, и поручил правительству выполнять плановые показатели. В 2020 году, согласно официальному прогнозу, ВВП должен вырасти на 2,8%, в том числе за счет внутреннего спроса — на 1,3%, внешнего — на 1,5%.

«Экономическая активность в отчетном периоде незначительно отклонилась от среднесрочного равновесия. По отношению к инфляционным процессам она сохраняла близкий к нейтральному характер», — говорится в обзоре.

Сокращение реального ВВП в I квартале 2020 года составило 0,3% к соответствующему кварталу предыдущего года (в IV квартале 2019 года он вырос на 1,6%).

«Временная приостановка экспорта продукции нефтеперерабатывающих предприятий вследствие существенных недопоставок российской нефти в страну, низкий объем экспорта калийных удобрений, а также снижение деловой активности в странах — торговых партнерах привели к сокращению чистого экспорта товаров и услуг в I квартале 2020 года и выступили основными факторами замедления экономического роста в отчетном периоде», — отмечают аналитики Нацбанка.

По их оценкам, экономический рост был поддержан внутренним спросом, прежде всего за счет увеличения потребительской активности.

Следует отметить, что прогнозы по развитию экономической ситуации в Беларуси в сторону ухудшения в апреле пересмотрели и другие международные организации. Так, Всемирный банк теперь ожидает, что белорусская экономика в 2020 году сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%.

Белорусские власти пока не пересматривали официальный экономический прогноз на этот год. Они также не пошли на введение карантина и чрезвычайного положения, как другие страны ЕАЭС. Согласно официального прогнозу белорусских властей, ВВП в 2020 году должен вырасти на 2,8%. По итогам первого квартала он снизился на 0,3%.

 
 
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В I квартале 2020 года в экономике Беларуси наблюдалось падение темпов экономического роста. В значительной степени это было обусловлено сокращением выпуска в...
 
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