ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МТС продлевает подключение на тариф «Безлимитище+»

02.05.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.

В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети**, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.

Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек в сутки.

Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц.

Другие преимущества

Абонентская плата

17,50 руб. (по акции), 24,50 руб. (после 90 дней пользования)

Минуты на звонки во все сети

400 минут ежемесячно

Кино и сериалы на ivi

Бесплатно (скидка 100%)

Входящие звонки, SMS, MMS

Бесплатно

Как оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi

  1. Войти в мобильное приложение «Мой МТС» (скачать, у кого нет).
  2. Нажать «Подключить подписку».
  3. Ввести свой номер телефона для авторизации.
  4. Для входа ввести код, который придет в сообщении.
  5. Наслаждаться просмотром!

Перейти на тарифный план «Безлимитище+» можно также с помощью приложения «Мой МТС».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика