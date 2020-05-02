МТС продлевает подключение на тариф «Безлимитище+»

МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi .

В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети**, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.

Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек в сутки.

Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц.

Другие преимущества

Абонентская плата 17,50 руб. (по акции), 24,50 руб. (после 90 дней пользования) Минуты на звонки во все сети 400 минут ежемесячно Кино и сериалы на ivi Бесплатно (скидка 100%) Входящие звонки, SMS, MMS Бесплатно

Как оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi

Войти в мобильное приложение « Мой МТС » (скачать, у кого нет). Нажать «Подключить подписку». Ввести свой номер телефона для авторизации. Для входа ввести код, который придет в сообщении. Наслаждаться просмотром!