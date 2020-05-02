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МТС продлевает подключение на тариф «Безлимитище+»
02.05.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на
В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети**, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.
Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек в сутки.
Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц.
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МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая.
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