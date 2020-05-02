ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

465 тысяч человек без работы. Мэр Минска рассказал, что было бы, если бы город закрыли на карантин

02.05.2020 21:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мэр Минска Анатолий Сивак в эфире «Беларусь 1» рассказал, как бы отреагировала экономика столицы, если бы город закрыли на карантин.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы сегодня имеем по первому кварталу 102% (речь о валовом региональном продукте — Прим. TUT.BY), как и планировалось. Мы бы имели 92%, если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно было бы закрыть, потому что не все сегодня в городе можно остановить, — рассказал Анатолий Сивак. —  По полугодию мы бы имели 76 процентов регионального продукта. И мы бы имели 465 тысяч человек, которые бы не были заняты в экономике в этот период и которые бы имели какие-то последствия дальше, потому что процесс открытия сложный. Проще, мне кажется, и более правильно подстраиваться под то, что происходит в мире, как-то переформатировать свой бизнес.

По словам мэра, переформатирование бизнеса происходит, в том числе в тех секторах, где достаточно сложная ситуация, например, в секторе услуг. В пример Анатолий Сивак привел торговые объекты, где людей меньше, но при этом растет розница за счет доставки продуктов.

— Представить себе закрытие экономики города невозможно, за этим же стоит бюджет и наполняемость бюджета, это же и финансирование лечебных учреждений, всей социальной сферы, — сказал мэр Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Минска Анатолий Сивак в эфире «Беларусь 1» рассказал, как бы отреагировала экономика столицы, если бы город закрыли на карантин.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк назвал причины падения темпов экономического роста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика