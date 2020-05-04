ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год — посол

04.05.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.

Товарооборот Беларуси и Польши составляет более млрд в год — посол

«В плане экономического сотрудничества между нашими странами прослеживается положительная динамика — более $3 млрд товарооборота каждый год. Соседский рынок — это очень удобно, люди хорошо понимают друг друга, поскольку наши языки похожи. В целом, есть много моментов, которые способствуют развитию взаимоотношений. Интерес растет», — отметил Артур Михальский.

Польских инвесторов привлекают различные белорусские отрасли. Например, мебельная индустрия, аграрный и IT секторы.

Начинается и сотрудничество в энергетике. В частности, прорабатывается вопрос поставок нефти в Беларусь из Польши. «В этом очень помогает активный политический диалог между государствами, — отметил посол. — Мы понимаем потребность Беларуси в диверсификации источников энергии. Польша давно это сделала. Мы знаем, что также Беларусь разговаривает с балтийскими и другими странами насчет возможных транзитных путей. В Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью процесса диверсификации источников энергии в Беларуси».

В целом, добавил он, в последние годы Беларуси и Польша осознают, насколько важны добрососедские отношения между странами. «Мы связаны корнями в разных областях и измерениях. И наше соседство — это не угроза, а шанс», — заключил Артур Михальский.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют на 4 мая 2020 года. Доллар и евро потеряли в цене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика