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НАИП прорабатывает инвестпроекты по цифровизации сельского хозяйства

04.05.2020 10:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальное агентство инвестиций и приватизации прорабатывает проекты по цифровизации сельского хозяйства. Как отметили в агентстве, на фоне быстрого развития сектора IT и с учетом значительного потенциала сельхозотрасли Беларуси, ведется поиск инвесторов, которые заинтересованы в реализации проектов по разработке и внедрению современных цифровых технологий и инновационных решений. Отметим, сейчас учреждение взаимодействует с зарубежными компаниями из Швейцарии, Франции, Израиля и России. Кроме того, некоторые белорусские фермерские хозяйства уже готовы стать экспериментальными площадками.
 
 
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Национальное агентство инвестиций и приватизации прорабатывает проекты по цифровизации сельского хозяйства. Как отметили в агентстве, на фоне быстрого развития...
 
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