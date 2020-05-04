Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НАИП прорабатывает инвестпроекты по цифровизации сельского хозяйства Национальное агентство инвестиций и приватизации прорабатывает проекты по цифровизации сельского хозяйства. Как отметили в агентстве, на фоне быстрого развития...

Национальное агентство инвестиций и приватизации прорабатывает проекты по цифровизации сельского хозяйства. Как отметили в агентстве, на фоне быстрого развития сектора IT и с учетом значительного потенциала сельхозотрасли Беларуси, ведется поиск инвесторов, которые заинтересованы в реализации проектов по разработке и внедрению современных цифровых технологий и инновационных решений. Отметим, сейчас учреждение взаимодействует с зарубежными компаниями из Швейцарии, Франции, Израиля и России. Кроме того, некоторые белорусские фермерские хозяйства уже готовы стать экспериментальными площадками.