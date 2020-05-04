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На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

04.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

Реконструкцию бывшей школы № 39 с пристройкой нового здания по решению Мингорисполкома ведет ОАО «Минскремстрой». Работы по реализации проекта были начаты в октябре 2019 года и планируются к завершению в мае 2021 года.

На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

Бывшая школа перепрофилируется под размещение государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска».

На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

Как сообщили Realt.byв самом Центре, в рамках проекта ведется реконструкция всего здания и строительство пристройки, где разместится зрительный зал. Кроме этого, проектом предусмотрено устройство разворотной площадки для автомобилей, поля для игры в хоккей на траве, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, мини-баскетбол и воркаута, а также ограждение и благоустройство прилегающей территории.

На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

Что касается зрительного зала, то он рассчитан на 361 место (с эстрадой), где будут проводиться как мероприятия Центра, так и районные. Здесь будут находиться женские и мужские гримерные, склады бутафории и др.

На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ
На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

После окончания реконструкции все кабинеты будут использоваться для проведения занятий объединений по интересам по направлениям деятельности (изобразительное искусство, интеллектуальное творчество,   хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, вокально- инструментальное, эколого-биологическое, техническое творчество, развивающее обучение). Будут  оборудованы лингафонные и компьютерные кабинеты, спортивные залы для занятий смешанными единоборствами, зал для занятий художественной гимнастикой и др.

Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» начал свою работу в 1978 году как районный Дом пионеров. В 2004 году он переехал на проспект газеты «Правда», 50, и размещался здесь до реконструкции объекта. После начала производства работ он получил временную прописку на ул. Есенина.

Учреждение дополнительного образования «Ранак» вырастило и воспитало не одно поколение детей. Сегодня его посещают более пяти тысяч учащихся разных возрастов от 3 лет.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в Московском районе Минска на проспекте Газеты «Правда», 50, ведется реконструкция бывшей школы № 39. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь...
 
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