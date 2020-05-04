На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ

Источник материала: realt.by

Реконструкцию бывшей школы № 39 с пристройкой нового здания по решению Мингорисполкома ведет ОАО «Минскремстрой». Работы по реализации проекта были начаты в октябре 2019 года и планируются к завершению в мае 2021 года.

Бывшая школа перепрофилируется под размещение государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска».

Как сообщили Realt.byв самом Центре, в рамках проекта ведется реконструкция всего здания и строительство пристройки, где разместится зрительный зал. Кроме этого, проектом предусмотрено устройство разворотной площадки для автомобилей, поля для игры в хоккей на траве, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, мини-баскетбол и воркаута, а также ограждение и благоустройство прилегающей территории.

Что касается зрительного зала, то он рассчитан на 361 место (с эстрадой), где будут проводиться как мероприятия Центра, так и районные. Здесь будут находиться женские и мужские гримерные, склады бутафории и др.

После окончания реконструкции все кабинеты будут использоваться для проведения занятий объединений по интересам по направлениям деятельности (изобразительное искусство, интеллектуальное творчество, хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, вокально- инструментальное, эколого-биологическое, техническое творчество, развивающее обучение). Будут оборудованы лингафонные и компьютерные кабинеты, спортивные залы для занятий смешанными единоборствами, зал для занятий художественной гимнастикой и др.

Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» начал свою работу в 1978 году как районный Дом пионеров. В 2004 году он переехал на проспект газеты «Правда», 50, и размещался здесь до реконструкции объекта. После начала производства работ он получил временную прописку на ул. Есенина.

Учреждение дополнительного образования «Ранак» вырастило и воспитало не одно поколение детей. Сегодня его посещают более пяти тысяч учащихся разных возрастов от 3 лет.

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