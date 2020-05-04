|
На проспекте Газеты «Правда» в Минске под Центр «Ранак» реконструируют бывшую школу. ФОТОФАКТ
04.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как сообщили Realt.byв самом Центре, в рамках проекта ведется реконструкция всего здания и строительство пристройки, где разместится зрительный зал. Кроме этого, проектом предусмотрено устройство разворотной площадки для автомобилей, поля для игры в хоккей на траве, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, мини-баскетбол и воркаута, а также ограждение и благоустройство прилегающей территории.
После окончания реконструкции все кабинеты будут использоваться для проведения занятий объединений по интересам по направлениям деятельности (изобразительное искусство, интеллектуальное творчество, хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, вокально- инструментальное, эколого-биологическое, техническое творчество, развивающее обучение). Будут оборудованы лингафонные и компьютерные кабинеты, спортивные залы для занятий смешанными единоборствами, зал для занятий художественной гимнастикой и др.
Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» начал свою работу в 1978 году как районный Дом пионеров. В 2004 году он переехал на проспект газеты «Правда», 50, и размещался здесь до реконструкции объекта. После начала производства работ он получил временную прописку на ул. Есенина.
Учреждение дополнительного образования «Ранак» вырастило и воспитало не одно поколение детей. Сегодня его посещают более пяти тысяч учащихся разных возрастов от 3 лет.
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время в Московском районе Минска на проспекте Газеты «Правда», 50, ведется реконструкция бывшей школы № 39. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)