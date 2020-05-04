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Лукашенко про парад: Загонять никого не будем. И без настойчивых приглашений людей много будет

04.05.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парад Победы в Минске проводить будут «аккуратно». Никого загонять на мероприятие не будут. Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь по видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном.


На параде в честь 75-летия освобождения Беларуси. 3 июля 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как пишет «Звязда», разговор начался с поздравлений с 75-летием Победы. Лукашенко попросил передать самые теплые слова молдавскому народу от белорусов. Додон ответил, что 9 мая для Молдовы — великая дата, однако в стране принято решение массовые мероприятия не проводить.

Лукашенко отметил, что в Беларуси все запланированные к этой годовщине мероприятия отменять не будут.

— Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий, — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что никого туда «загонять и тянуть» не будут.

— Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет в Минске. Вчера, когда проехал по Минску, мне показалось, что весь город был на улицах, в парках. Вы знаете, Минск очень уютный город в том плане, что не перестроен, нет такого, чтобы дом у дома, много водных ресурсов, парков, велодорожек, спортивных объектов и площадок. И вот там наши люди, минчане, с детьми проводили время, — рассказал Лукашенко Додону.

При этом власти, по словам президента, просили ветеранов не настаивать на участии в параде.

— Мы всех поздравим, мы осуществили выплаты всем ветеранам, передали юбилейные медали, которые были централизовано подготовлены в Питере, и свою медаль напечатали, — рассказал он. Президент также выразил надежду, что ветераны не обидятся на власть за то что «впервые за 20 с лишним лет не выполнят их просьбу — привести на Парад».

— Это боевые люди, которые отслужили в армии. Тут мы, понятно, удержать их не сможем, и подумаем о том, как разместить на трибунах тех, кто категорически отказался оставаться дома у телевизора, — добавил Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что мероприятие строго организована и пройдет под контролем. А главное доказательство того, что Парад провести необходимо — это потери Беларуси в Великой Отечественной войне.

— Ну нет такой республики, которую в результате войны вообще стерли с лица земли. Не было ни одного «живого» помещения, дома, все было разрушено. Вы знаете крылатое выражение: руины стреляли… Каждый кусок земли полит кровью. И это не патетика. Это на самом деле так.

Президент напомнил, пословицу, что «цыплят по осени считают».

— В меня сейчас только ленивый не кидает камень по поводу того, как мы лечим людей, как себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю: каждый поступает в соответствие с тем, как складывается ситуация, как мы видим, что будет потом, после этой пандемии. Мы с вами люди небогатые — наши народы не богатые. Нам надо все время думать о том, что будет потом, после того, как это закончится. Это же вечно не будет, — добавил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент также выразил надежду, что ветераны не обидятся на власть за то что «впервые за 20 с лишним лет не выполнят их просьбу - привести на Парад». - Это боевые...
 
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