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Лукашенко о президентских выборах: Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа

04.05.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дата предстоящих президентских выборов Беларуси будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения — конец августа, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает Телеграм-канал ATN_NEWS.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— У нас нет оснований здесь их [выборы] переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа, — сказал Лукашенко президенту Додону.

В соответствии с законодательством очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента, то есть не позднее 30 августа.

Согласно Конституции выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий президента исчисляется от момента вступления в должность, то есть инаугурации. В 2015 году она прошла 6 ноября, то есть назначить дату выборов депутаты должны до 6 июня.

 
 
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Согласно Конституции, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента.
 
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