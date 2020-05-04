|
Привлеченным к субсидиарной ответственности до 2018 года могут пересмотреть решения: кому и как
04.05.2020 16:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 года,
До 2018 года суды активно привлекали учредителей, директоров и главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества компании. Для привлечения этого круга лиц у судов было 3 основания:
Ситуация изменилась после 26 февраля 2018 года, когда вступил в силу декрет президента № 7 «О развитии предпринимательства». Он изменил перечень оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, сократив его до одного — умышленные действия. Однако декрет не касался лиц, которые были привлечены судами к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 по основаниями бездействия или неподачи заявления о банкротстве.
Со вступлением в силу указа № 143 действие норм декрета распространили на все когда-либо вынесенные постановления о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, которые не были исполнены по состоянию на 26 апреля 2020.
— На практике это означает, что привлеченные к субсидиарной ответственности лица, которые фактически не погасили задолженность, могут обратиться в суд с заявлением о пересмотре их дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — считают юристы.
При новом рассмотрении дела суд будет исходить из критериев привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренных декретом № 7. Значит, если лицо было привлечено к ответственности за бездействие или неподачу заявления, с высокой долей вероятности по результатам пересмотра дела лицо не будет привлечено к субсидиарной ответственности.
Юристы приводят порядок действий для пересмотра судебного постановления:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 года, указом № 143 о поддержке экономики разрешили обратиться в суд за пересмотром...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)