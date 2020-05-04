ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Привлеченным к субсидиарной ответственности до 2018 года могут пересмотреть решения: кому и как

04.05.2020 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 года, указом № 143 о поддержке экономики разрешили обратиться в суд за пересмотром неисполненных судебных постановлений. Изменения касаются лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности за бездействие или за неподачу заявления должника в случаях, когда это было обязательно. О нововведениях и порядке действий для пересмотра судебного постановления рассказали специалисты Адвокатского бюро «РЕВЕРА» Андрей Толочко и Андрей Лойша.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

До 2018 года суды активно привлекали учредителей, директоров и главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества компании. Для привлечения этого круга лиц у судов было 3 основания:

  • действия. Например, директор совершал сделки, невыгодные должнику.
  • бездействие. Например, директор не организовал ведение бухучета, из-за чего налоговая инспекция привлекла должника к административной ответственности, что повлекло банкротство.
  • неподача заявления должника в случаях, когда это было обязательно.

Ситуация изменилась после 26 февраля 2018 года, когда вступил в силу декрет президента № 7 «О развитии предпринимательства». Он изменил перечень оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, сократив его до одного — умышленные действия. Однако декрет не касался лиц, которые были привлечены судами к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 по основаниями бездействия или неподачи заявления о банкротстве.

Со вступлением в силу указа № 143 действие норм декрета распространили на все когда-либо вынесенные постановления о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, которые не были исполнены по состоянию на 26 апреля 2020.

— На практике это означает, что привлеченные к субсидиарной ответственности лица, которые фактически не погасили задолженность, могут обратиться в суд с заявлением о пересмотре их дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — считают юристы.

При новом рассмотрении дела суд будет исходить из критериев привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренных декретом № 7. Значит, если лицо было привлечено к ответственности за бездействие или неподачу заявления, с высокой долей вероятности по результатам пересмотра дела лицо не будет привлечено к субсидиарной ответственности.

Юристы приводят порядок действий для пересмотра судебного постановления:

  • Подавать заявление о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо в суд, принявший судебное постановление. Госпошлину при этом платить не придется.
  • Перед подачей заявления в суд необходимо направить копии заявления и приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле. А после приложить к заявлению доказательства, подтверждающие такое направление, например, почтовую квитанцию.
  • В заявлении о возобновлении дела юристы рекомендуют указывать на факты, подтверждающие, что банкротство должника было вызвано обстоятельствами, не являющимися основанием для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В частности: 1) банкротство было вызвано бездействием, а не действиями. 2) отсутствует вина в форме умысла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 года, указом № 143 о поддержке экономики разрешили обратиться в суд за пересмотром...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко про парад: Загонять никого не будем. И без настойчивых приглашений людей много будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика