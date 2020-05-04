Привлеченным к субсидиарной ответственности до 2018 года могут пересмотреть решения: кому и как

Источник материала: Tut.by

Лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 года, указом № 143 о поддержке экономики разрешили обратиться в суд за пересмотром неисполненных судебных постановлений. Изменения касаются лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности за бездействие или за неподачу заявления должника в случаях, когда это было обязательно. О нововведениях и порядке действий для пересмотра судебного постановления рассказали специалисты Адвокатского бюро «РЕВЕРА» Андрей Толочко и Андрей Лойша.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

До 2018 года суды активно привлекали учредителей, директоров и главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества компании. Для привлечения этого круга лиц у судов было 3 основания:

действия. Например, директор совершал сделки, невыгодные должнику.

бездействие. Например, директор не организовал ведение бухучета, из-за чего налоговая инспекция привлекла должника к административной ответственности, что повлекло банкротство.

неподача заявления должника в случаях, когда это было обязательно.

Ситуация изменилась после 26 февраля 2018 года, когда вступил в силу декрет президента № 7 «О развитии предпринимательства». Он изменил перечень оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, сократив его до одного — умышленные действия. Однако декрет не касался лиц, которые были привлечены судами к субсидиарной ответственности до 26 февраля 2018 по основаниями бездействия или неподачи заявления о банкротстве.

Со вступлением в силу указа № 143 действие норм декрета распространили на все когда-либо вынесенные постановления о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, которые не были исполнены по состоянию на 26 апреля 2020.

— На практике это означает, что привлеченные к субсидиарной ответственности лица, которые фактически не погасили задолженность, могут обратиться в суд с заявлением о пересмотре их дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — считают юристы.

При новом рассмотрении дела суд будет исходить из критериев привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренных декретом № 7. Значит, если лицо было привлечено к ответственности за бездействие или неподачу заявления, с высокой долей вероятности по результатам пересмотра дела лицо не будет привлечено к субсидиарной ответственности.

Юристы приводят порядок действий для пересмотра судебного постановления:

Подавать заявление о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо в суд, принявший судебное постановление. Госпошлину при этом платить не придется.

Перед подачей заявления в суд необходимо направить копии заявления и приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле. А после приложить к заявлению доказательства, подтверждающие такое направление, например, почтовую квитанцию.

В заявлении о возобновлении дела юристы рекомендуют указывать на факты, подтверждающие, что банкротство должника было вызвано обстоятельствами, не являющимися основанием для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В частности: 1) банкротство было вызвано бездействием, а не действиями. 2) отсутствует вина в форме умысла.