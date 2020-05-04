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«Беларусбанк» перестал выдавать кредиты на приобритение жилья

04.05.2020 16:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прием документов на выдачу кредитов для покупки недвижимости временно приостановлен с 1 мая, когда его возобновят неизвестно.

«С 1 мая прием документов на кредитование покупки жилого помещения на общих условиях банка временно приостановлен», - сообщили в контакт-центре финансового учреждения.

Речь идет о кредитах на приобретение жилых помещений как в новостройках, так и вторичном жилье, домокомплектов, незавершенных законсервированных капитальных строений.

Когда завершится пауза, в «Беларусбанке» не пояснили.

Также на сегодня неизвестно, с чем связано решение банка о приостановлении выдачи кредитов на жилье, сообщает «Спутник».

Банк продолжает предоставление финансирования на строительство (реконструкцию) жилья. Также все еще действует партнерская кредитная программа, реализуемая вместе с компаниями-застройщиками в рамках долевого строительства, выдаются кредиты на строительство дач, покупку или ремонт жилья с использованием госсубсидий на погашение задолженности, а также на строительство или покупку жилья по системе стройсбережений, пишут «Минск-новости».

 
Теги: Минск
 
 
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Прием документов на выдачу кредитов для покупки недвижимости временно приостановлен с 1 мая, когда его возобновят неизвестно.
 
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