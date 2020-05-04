«Беларусбанк» перестал выдавать кредиты на приобритение жилья

Прием документов на выдачу кредитов для покупки недвижимости временно приостановлен с 1 мая, когда его возобновят неизвестно.

«С 1 мая прием документов на кредитование покупки жилого помещения на общих условиях банка временно приостановлен», - сообщили в контакт-центре финансового учреждения.

Речь идет о кредитах на приобретение жилых помещений как в новостройках, так и вторичном жилье, домокомплектов, незавершенных законсервированных капитальных строений.

Когда завершится пауза, в «Беларусбанке» не пояснили.

Также на сегодня неизвестно, с чем связано решение банка о приостановлении выдачи кредитов на жилье, сообщает «Спутник».