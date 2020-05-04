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В Беларуси начался сев гречихи

04.05.2020 22:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первыми к этим работам приступили аграрии Брестской области. Гречиха - культура прихотливая, но с лихвой себя окупает. Так, на предприятии "Видомлянское" Каменецкого района семена продают на переработку, а также другим хозяйствам, которые готовы заняться выращиванием этой капризной, но стратегически важной культуры. Мария Тройнич расскажет подробнее.

На сельхозпредприятии "Видомлянское" под гречиху заложили двести гектаров площадей 

На сельхозпредприятии "Видомлянское" в землю кладут исключительно свои семена гречихи: их собрали прошлым летом на соседнем поле. Говорят, в этом сезоне очень сухо, и нужно успеть посеять культуру как можно быстрее. 
Всего на предприятии "Видомлянское"  под гречиху заложили двести гектаров площадей. Это больше двухсот футбольных полей. Культуру здесь выращивают уже много лет и хорошо знают все тонкости производства, которых, к слову, немало. С почвой проблем не нет: для гречихи земля чем проще, тем лучше. А вот выращивание и сбор - процесс трудоемкий. Так, если лето будет дождливым, то гречиха может зацвести второй раз подряд. И чтобы не потерять урожай, растения придется подсушивать прямо на поле. 
Именно поэтому Глава государства не раз поручал губернаторам контролировать процесс производства гречки и увеличить посевы, чтобы в будущем не зависеть от внешних поставок и иметь свой запас. Связано это было с тем, что из-за выросшего спроса российская сторона целый месяц - с середины марта до середины апреля - не поставляла гречку в Беларусь.

В Беларуси начался сев гречихи

200 га гречихи посеют в Каменецком районе

Технологиями производства "Видомлянское" готово поделиться со всеми желающими. И сегодня продает семена гречихи другим хозяйствам. По словам специалистов, выращивать культуру непросто, но каждый год она приносит большую экономическую выгоду. 
Большую часть урожая предприятие отдает на переработку: на заводах семена превращают в крупу, которую мы привыкли видеть на прилавках магазинов. По словам диетологов, гречку нужно есть каждому: в ней содержится как минимум пятьдесят полезных для организма элементов. Настоящий суперфуд, как сейчас любят говорить поклонники здорового питания. 
Большую пользу культура приносит и пчеловодам. Ведь гречишный мед считается одним из самых ценных для здоровья. Уже в июне это поле будет все в белых ароматных цветках, на которые слетятся насекомые соседних пасек.
К уборке урожая гречихи в Брестской области планируют приступить в августе или сентябре. Время сбора зависит от того, насколько сухим и солнечным будет предстоящее лето.

 
 
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Первыми к этим работам приступили аграрии Брестской области. Гречиха - культура прихотливая, но с лихвой себя окупает. Так, на предприятии "Видомлянское"...
 
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