Гостиница с артезианской скважиной, магазин, АЗС и двухэтажный дом за 3.000$. Что из недвижимости можно купить в конфискате

Мы заглянули на площадку торгового дома «Восточный», куда для реализации попадают конфискованные вещи, автотранспорт и недвижимость. Сделали для вас подборку интересных объектов, которые можно купить на будущих аукционах.
Предупреждение. На электронную площадку торгового дома «Восточный» попадает недвижимость, которая изъята у собственника по той или иной причине. Обычно недвижимость изымается решением суда и реализуется через исполнительное производство, а в этом пути есть много моментов, которые запрещено разглашать третьим лицам. Да и бывшие владельцы объектов не всегда готовы рассказывать почему их недвижимость оказалась на аукционе. Поэтому стоит помнить о рисках при покупке таких объектов. В качестве примера приведем недавнюю историю продажи через konfiskat.by коттеджа в Минском районе: «Всего $ 250 за квадратный метр. На аукцион выставили трехэтажный дом с отличным ремонтом в 10 километрах от Минска».
Автозаправочная станция почти за 200.000$
4 июня пройдет аукцион по продаже автозаправочной станции. АЗС находится в Логойске. В состав лота входят: одноэтажная кирпичная автозаправочная станция со зданием операторной, гаражом пристройкой, двумя топливораздаточными колонками, двенадцатью подземными резервуарами, четырьмя топливопроводами, маслораздаточным шкафом. Расположено на земельном участке площадью 0,4802 га. Площадь объекта -136,3 кв.м.
Начнется аукцион с суммы в 474.300 рублей, это эквивалентно 196.454$ (здесь и дальше курс Нацбанка от 02.05.2020). Шаг аукциона - 23.715 рублей. Для участия в торгах нужно внести задаток в размере 47.430 рублей (19 645$).
Столярный цех за 1.140$
14 мая на торгах можно побороться за столярный цех в Толочине Витебской области. Площадь здания 41,4 кв.м. Находится специализированное здание для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, на земельном участке в 0,9521 га.
Начальная цена продажи - 2.754 рублей (1.140$). Шаг аукциона - 137 рублей. Сумма задатка - 275 рублей.
Торговое помещение за 35.000$
В деревне Липовая Колода Колодищанского сельсовета Минского района продается здание бывшего магазина площадью в 92.1 кв.м. Торговое помещение находится в 1-этажном блочном здании 2013 года постройки. Аукцион назначен на 21 мая 2020 года.
Начальная цена продажи - 84.240 рублей (34 892$). Задаток для участия в аукционе составляет 8.424 рублей (3.489$). Шаг аукциона - 4.212 рублей.
Гостиница с артезианской скважиной за 84.500$
28 мая пройдет аукцион по продаже единого объекта недвижимого имущества в Логойском районе Минской области. В состав объекта входят: 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение неустановленного назначения с наименованием: гостиница. Общая площадь 574,6 кв.м. Незавершенное законсервированное капитальное строение неустановленного назначения с наименованием: здание контрольно-пропускного пункта. Общая площадь 46,7 кв.м. Капитальное строение с наименованием: артезианская скважина. Трансформаторная подстанция. Объекты расположены на земельном участке площадью 2,0197 га.
Начальная цена продажи - 204.120 рублей (84.546$). Шаг аукциона - 10.206 рублей (4.227$). Задаток для участия в торгах - 20.412 рублей (8.454$).
Склад-ангар за 110.000$
В Добруше Гомельской области продается склад-ангар запчастей. Капитальное строение носит назначение: здание, специализированное для автомобильного транспорта, наименование: склад-ангар запчастей. Площадь объекта 1107 кв.м. Примечание: объект находится в срочном возмездном владении и пользовании (по договору аренды). Аукцион назначен на 28 мая.
Начальная стоимость объекта - 266.400 рублей (110 342$). Сумма задатка - 26.640 рублей (11.034$). Шаг аукциона - 13.320 рублей (5.517$).
Административное помещение под Минском за 16.300$
Если вы искали офис под Минском, чтобы получить привилегии в налогообложении, то рекомендуем присмотреться к административному зданию в деревне Липовая Колода Колодищанского сельсовета. Площадь помещения 49 «квадратов». Находится на 1-м этаже административно-торгового одноэтажного здания 2013 года постройки. Аукцион назначен на 21 мая.
Начальная цена продажи - 39.398 рублей (16.318$). Шаг аукциона - 1.969 рублей. Задаток составляет - 3.939 рублей (1.631$).
Многоэтажный жилой дом за 3.000$
28 мая на аукционе можно выкупить двухэтажный кирпичный дом в Мозыре Гомельской области. Назначение здания: многоквартирный жилой дом. Общая площадь строения 554 кв.м. Расположено здание на земельном участке площадью 0,2704 га. Находится дом в плачевном состоянии, зато стоимость квадратного метра - 12 р. 75 к.
Начальная цена продажи лота - 7.061 рублей (2.924$). Шаг аукциона - 353 рубля. Задаток составляет - 706 рублей.
Жилой дом в Станьково за 42.000$
21 мая на торгах будет разыгран интересный лот: двухэтажный блочный жилой дом с блочным мансардным этажом в неплохом состоянии недалеко от Минска. Находится объект в деревне Станьково Дзержинского района. Капитальное строение имеет общую площадь 196.9 кв. м., Расположен дом на земельном участке площадью 0.1475 га.
Аукцион будет начинаться с суммы 100.800 рублей (41.751$). Шаг аукциона - 5.040 рублей (2.087$). Для участия в торгах нужно внести задаток 10.080 рублей (4.175$).
Незавершенное незаконсервированное капитальное строение под Борисовом за 16.900$
23 мая на аукционе будет разыгран лот с незаконсервированным «недостроем» в деревне Гора Борисовского района. Строение площадью в 253,9 кв.м. расположено на земельном участке площадью 0,1484 га.
Аукцион начнется с сумы в 40.824 рублей (16 909$). В дальнейшем каждый шаг будет равен 2.041 рублей. Необходимый задаток для участия - 4.082 рубля.
Незавершенное незаконсервированное капитальное строение и земельный участок под Дзержинском за 12.800$
Еще один незаконсервированный «недострой» будет продан на аукционе 21 мая. Объект находится в деревне Старинки Дзержинского района. Площадь дома 179 кв.м. расположен на земельном участке площадью в 0.249 га.