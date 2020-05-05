Зампред Совета Федерации о параде в Минске: Депутаты и сенаторы могут ехать только как частные лица

Источник материала: Tut.by

Российские депутаты и сенаторы в качестве официальных представителей Госдумы и Совета Федерации в Минск на парад 9 мая приехать не могут, но могут — как частные лица. Об этом TUT.BY рассказал заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил , что не может отменить парад 9 мая, и отметил, что «отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске».

— Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, — сказал президент.

Ранее, комментируя слова Лукашенко, член фракции КПРФ в Госдуме Владимир Кашин сказал «Эху Москвы» , что фракция не будет рекомендовать своим депутатам ехать на парад в Минск.

— Мы, конечно, посоветуемся, но я считаю, что этого делать нельзя, несмотря на всю привлекательность этого события, — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские парламентарии ни в коем случае не должны принимать приглашение президента Беларуси и ехать на парад в честь Дня Победы в Минск.

— Если поступит приглашение (со стороны Беларуси), то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны. Лукашенко хочет обратить на себя внимание, такой нарцисс, находящийся у власти почти 30 лет. Он подвергает опасности жизнь тысячи людей, особенно ветеранов, у которых ослабленное здоровье. А если он и пригласит российских парламентариев, это недопустимо. Я бы за то, если бы депутаты и сенаторы нарушили режим изоляции, осудил бы. Они не уважают парламент наш. Мы категорически против, — сказал Жириновский «Эху».

Как рассказал TUT.BY заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, в Госдуме и Совете Федерации еще с марта запрещены все командировки. Кроме того, там временно не принимают и официальные делегации из других стран.



Фото: umahanov.council.gov.ru

— Каждый депутат и сенатор — это самостоятельная личность, и никто не вправе ограничивать стремление всех нас, кстати сказать, отметить этот святой день. Но, насколько я знаю, в Государственной думе, в Совете Федерации — точно, еще в марте было принято решение о переносе всех загранкомандировок в течение апреля и мая. Поэтому с точки зрения официального участия или присутствия депутатов или сенаторов есть соответствующее решение. Но присутствия депутатов или сенаторов как частных лиц [на параде в Минске] исключать нельзя, у нас Союзное государство и никаких ограничений на участие в каких-то мероприятиях нет, — рассказал Умаханов.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, как сообщили в посольстве, примет участие во всех мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Минске, на которые будет приглашен.

Согласно мартовскому постановлению Совмина, все приезжающие в Беларусь должны пройти двухнедельный карантин . Это касается и россиян.