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Глава МИД Литвы: Граница с Беларусью будет закрыта как минимум до июня
05.05.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Границы для въезда граждан Беларуси и России будут закрыты как минимум до июня. Об этом сообщила глава литовского внешнеполитического ведомства.
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— В Еврокомиссии мы обсуждаем, Совет министров также обсудил, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты, — рассказала министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника, 4 мая.
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Запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника, 4 мая.
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