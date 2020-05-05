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Глава МИД Литвы: Граница с Беларусью будет закрыта как минимум до июня

05.05.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Границы для въезда граждан Беларуси и России будут закрыты как минимум до июня. Об этом сообщила глава литовского внешнеполитического ведомства.

Как пишет Delfi.lt, ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня. Сейчас обсуждается вопрос об открытии границ внутри Европы.

— В Еврокомиссии мы обсуждаем, Совет министров также обсудил, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты, — рассказала министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника, 4 мая.

 
 
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Запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника, 4 мая.
 
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