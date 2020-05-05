Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые сорта овощей создают под Минском Теплая погода способствует активной работе в поле. В Минской области высаживают овощи. В основном это картофель, свекла, морковь и капуста. К слову, большая часть -...

Теплая погода способствует активной работе в поле. В Минской области высаживают овощи. В основном это картофель, свекла, морковь и капуста. К слову, большая часть - сорта именно белорусской селекции. Над их созданием работают в Институте овощеводства под Минском. Там же разрабатывают технологии агропроизводства нестандартных для нашего климата растений. Среди них арбузы и дыни, баклажаны и десятки других овощей.Создание новых сортов - процесс кропотливый, на каждый ученым необходимо около 10 лет.