|
На торгах 5 мая доллар и евро подешевели
05.05.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 мая прошли очередные торги валютами.
Доллар упал на BYN 0,014 — до 2,4404 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0257 — до 2,6588 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0439 — до 3,2941 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар упал на BYN 0,014 - до 2,4404 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)