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На торгах 5 мая доллар и евро подешевели

05.05.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 мая прошли очередные торги валютами.

Доллар упал на BYN 0,014 — до 2,4404 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0257 — до 2,6588 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0439 — до 3,2941 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар упал на BYN 0,014 - до 2,4404 рубля.
 
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