В ЖК «Лазурит» выставили на продажу жилье: 4 квартиры по сниженной цене, еще 256 — от 2900 рублей за «квадрат»

Источник материала: realt.by

Сегодня в газете «Минский курьер» были опубликованы изменения и дополнения в проектную декларацию от 17.10.2018 по квартирам в ЖК «Лазурит». Всего сейчас можно купить 260 квартир в новостройке , но 4 из них — по сниженной цене. Подробности — в статье.



Фото: май 2019 года

Информация о комплексе ЖК «Лазурит» расположен на пересечении проспекта Победителей — улицы Нарочанской. Застройщиком выступает КУП «УКС Мингорисполкома». Комплекс представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад». В состав «Лазурита» входят: трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;

37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;

подземная 2-этажная гараж-стоянка. Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Начало строительства — 25 мая 2015 года, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 15 августа 2020 года.

Какие квартиры есть в продаже В 37-этажной части жилого комлпекса: 22 однокомнатные квартиры общей площадью от 56,66 до 94,57 кв. м по цене от 3482 до 3660 рублей;

16 двухкомнатных квартир общей площадью от 63,08 до 67,5 кв. м по цене от 3588,77 до 3614,89 рублей;

18 трехкомнатных квартир общей площадью от 109,25 до 146,42 кв. м по цене от 3387,89 до 3446,34 рублей;

2 четырехкомнатные квартиры общей площадью 386,14 кв. м (пентхаус на 2 последних этажах) по цене 3281,22 рубль. В жилом доме по ул. Нарочанской: 70 однокомнатных квартир общей площадью от 37,15 до 49,45 кв. м по цене от 3241,33 до 3409,77 рублей:

92 двухкомнатные квартиры общей площадью от 52,5 до 68,3 кв. м по цене от 3100,92 до 3211,77 рублей;

30 трехкомнатных квартир общей площадью от 80,25 до 133,85 кв. м по цене от 2920,5 до 3046,07 рублей;

10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 126,15 до 127,7 кв. м от 2929,58 до 2932,01 рублей.

25 парковочных мест, при необходимости с возможностью предложения для дольщиков, желающих осуществлять строительство с дополнительным парковочным местом (при их наличии) с соответствующим увеличением стоимости «квадрата» общей площади на стоимость парковочного места. Стоимость парковочного места общей площадью, приходящейся на одно парковочное место 43,22 кв.м. (место для стоянки транспорта 12,5 кв.м.), составляет 25,15 тысяч рублей. По цене 2732,59 рублей за «квадрат» в доме по ул. Нарочанской предлагают: однокомнатная квартира №752 общей площадью 42,3 кв.м.;

2 однокомнатные квартиры №792 и №785 общей площадью 49,25;

двухкомнатная квартира №737 общей площадью 56,75 кв.м.;



Фото: май 2019 года

Напомним, история жилого комплекса «Лазурит» началась в 2011 году. За реализацию проекта, который должен был стать заметной частью проспекта Победителей, взялся российский предприниматель с белорусскими корнями Николай Бурнос. Но кризис в 2014 году проект перешел в руки компании СООО «Вармани». Однако и этому застройщику не удалось реализовать проект. Пришлось вмешаться президенту. В 2015 году заказчика строительства объекта снова поменяли, им стал УКС Мингорисполкома. На протяжении всего этого времени в проект не раз вносились изменения. Теперь, благодаря усилиям УКСа, в августе 2020 на проспекте Победителей должен появиться новый «Лазурит», который, по обещаниям, станет самым высоким зданием в Минске и Беларуси.