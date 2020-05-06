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A1 запустил свой первый в Беларуси виртуальный магазин
06.05.2020 11:32 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В рамках
Теперь для того, чтобы своими глазами увидеть в работе любое устройство, представленное в ассортименте А1, можно обойтись без визита в привычные магазины. Всю необходимую помощь в выборе и приобретении необходимых товаров продавцы-консультанты окажут в режиме онлайн по видеосвязи.
Посещение виртуального магазина максимально приближено к визиту в физический магазин А1. Различие заключается лишь в том, что покупателю для этого даже не придется выходить из дома – все будет происходить online. Покупателя по видеосвязи встретят консультанты, которые продемонстрируют нужное устройство и все его функции, а также ответят на вопросы и помогут в выборе и оформлении покупки с доставкой на указанный адрес.
Для того, чтобы посетить виртуальный магазин, любому желающему необходимо зайти на сайт компании
В ассортименте виртуального магазина представлены все устройства, доступные к покупке через интернет-магазин А1, кроме единичных моделей, оставшихся в одном экземпляре.
В случае, если клиент хочет уточнить какие-либо вопросы, не касающиеся непосредственно продаваемых в виртуальном магазине устройств, его звонок будет передан специалистам контакт-центра А1.
Для того, чтобы воспользоваться услугами виртуального магазина, являться абонентом А1 не обязательно: консультации видеоэкспертов доступны всем желающим.
На первом этапе виртуальный магазин будет работать с 10:00 до 22:00 без обедов и выходных, при этом оказывать видеоконсультации одновременно будут два сотрудника компании.
В ближайшей перспективе количество виртуальных магазинов А1 и консультантов планируется расширить, а их режим работы сделать в формате 24/7.
Сегодня по аналогичной схеме виртуальные магазины А1 уже работают в таких странах как Австрия, Словения и Хорватия. Теперь к ним присоединилась Беларусь, а в скором времени – и Сербия. Опыт уже действующих магазинов А1 TelekomAustriaGroup показывает высокую эффективность их работы: через виртуальные магазины уже куплены миллионы различных устройств.
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В рамках инициативы #оставайсяонлайн компания A1 расширяет каналы онлайн-продаж и обслуживания и предлагает клиентам посетить свой первый виртуальный магазин.
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