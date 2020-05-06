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На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

06.05.2020 13:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На станции обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования и персонала. По техрегламенту специалисты Белорусской АЭС совместно с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
 
 
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На станции обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования и персонала. По техрегламенту специалисты Белорусской АЭС совместно с...
 
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