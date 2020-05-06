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На БелАЭС доставлено ядерное топливо
06.05.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока,
— На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, — говорится в сообшении.
В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
Напомним, в апреле 2020 года БелАЭС
Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
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На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.
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