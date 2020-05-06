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На БелАЭС доставлено ядерное топливо

06.05.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.


Тепловыделяющая сборка (ТВС), или «пучок», который позже «запечатают» в кассету и поместят в реактор БелАЭС. В один реактор войдет 163 таких ТВС. Фото предоставлено НЗХК

— На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, — говорится в сообшении.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

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Напомним, в апреле 2020 года БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

 
 
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На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.
 
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