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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики: Будут приняты дополнительные пакеты мер по поддержке отдельных отраслей Новый вирус принес в мировую экономику сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Для Европы в этом году неизбежна глубокая рецессия. Скорректируются и...

Новый вирус принес в мировую экономику сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Для Европы в этом году неизбежна глубокая рецессия. Скорректируются и белорусские подходы. Заявленные правительством меры поддержки экономики призваны смягчить негативные тренды. Как координируют усилия правительство и бизнес? Как справляются местные власти с заявками делового сектора? Готовы ли снижать налоги и аренду и ждать ли дополнительных преференций от правительства?Подробности уУказ о поддержке экономики уже в действии. Например, сегодня Белорусская торгово-промышленная палата рассказала, как получить заключение о форс-мажоре при расторжении договора госзакупки. Документ можно получить бесплатно, нужно лишь обратиться с заявлением к поставщику, подрядчику или исполнителю. Многое в решении вопросов поддержки бизнеса возлагается на местную власть. Минэкономики все это мониторит и говорит: заявки от субъектов хозяйствования начали поступать. Касательно снижения имущественных налогов, арендной платы.По нынешним нормам, сокращено время (вплоть до дня), когда наниматель сообщает своему работнику про изменения условий труда, к тому же на 3 месяца его могут перевести и на другой участок, если это нужно. Но здесь самое важное - сохранить рабочие места и доходы, чтобы новый участок не стал потерей в зарплате. Регулятор утверждает: наниматели ждали таких подходов, чтобы быть мобильными в распределении обязанностей в коллективе.Чтобы бизнес мог рассчитывать на снижение аренды, правительство дало указание банкам предоставить отсрочки или рассрочки по кредитам владельцам новых частных торговых центров, чтобы те смогли пойти на уступки своим арендатором. А то пока договориться получается не у всех.Минэкономики заверяет: будут еще пакеты мер по поддержке отдельных отраслей, которые наиболее пострадали от закрытых границ и невыполнения контактов партнеров. Все шаги согласовывают с бизнесом. Обсуждения каждую неделю в Минэкономики.