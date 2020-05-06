ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минэкономики: Будут приняты дополнительные пакеты мер по поддержке отдельных отраслей

06.05.2020 16:50 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новый вирус принес в мировую экономику сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Для Европы в этом году неизбежна глубокая рецессия. Скорректируются и белорусские подходы. Заявленные правительством меры поддержки экономики призваны смягчить негативные тренды. Как координируют усилия правительство и бизнес? Как справляются местные власти с заявками делового сектора? Готовы ли снижать налоги и аренду и ждать ли дополнительных преференций от правительства? 

Подробности у Светланы Лукьянюк. Указ о поддержке экономики уже в действии. Например, сегодня Белорусская  торгово-промышленная палата рассказала, как получить заключение о форс-мажоре при расторжении договора госзакупки. Документ можно получить бесплатно, нужно лишь обратиться с заявлением к поставщику, подрядчику или исполнителю. Многое в решении вопросов поддержки бизнеса возлагается на местную власть. Минэкономики все это мониторит и говорит: заявки от субъектов хозяйствования начали поступать. Касательно снижения имущественных налогов, арендной платы. 

По нынешним нормам, сокращено время (вплоть до дня), когда наниматель сообщает своему работнику про изменения условий труда, к тому же на 3 месяца его могут перевести и на другой участок, если это нужно. Но здесь самое важное - сохранить рабочие места и доходы, чтобы новый участок  не стал потерей в зарплате. Регулятор  утверждает: наниматели ждали таких подходов, чтобы быть мобильными в распределении обязанностей в коллективе.Чтобы бизнес мог рассчитывать на снижение аренды, правительство дало указание банкам предоставить отсрочки или рассрочки по кредитам владельцам новых частных торговых центров, чтобы те смогли пойти на уступки своим арендатором. А то пока договориться получается не у всех. 

Минэкономики заверяет: будут еще пакеты мер по поддержке отдельных отраслей, которые наиболее пострадали от закрытых границ и невыполнения контактов  партнеров. Все шаги согласовывают с бизнесом. Обсуждения каждую неделю в Минэкономики. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый вирус принес в мировую экономику сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Для Европы в этом году неизбежна глубокая рецессия. Скорректируются и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь в I квартале получила почти полтора миллиарда долларов от экспорта продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика