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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в I квартале получила почти полтора миллиарда долларов от экспорта продуктов Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 125 миллионов. Значительно нарастили поставки мы в страны СНГ - почти на 25 процентов. А страны дальнего...

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 125 миллионов. Значительно нарастили поставки мы в страны СНГ - почти на 25 процентов. А страны дальнего зарубежья - Азии, Америки, Европы - купили нашей продукции в два раза больше, чем за первые три месяца 2019 года! Эксперты связывают такой рост с мировым карантином - все-таки просто так остановить сельское хозяйство не получилось. Для нас же сейчас хороший момент, чтобы открыть новые рынки и нарастить экспорт.