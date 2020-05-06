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Беларусь в I квартале получила почти полтора миллиарда долларов от экспорта продуктов

06.05.2020 16:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 125 миллионов. Значительно нарастили поставки мы в страны СНГ - почти на 25 процентов. А страны дальнего зарубежья - Азии, Америки, Европы - купили нашей продукции в два раза больше, чем за первые три месяца 2019 года! Эксперты связывают такой рост с мировым карантином - все-таки просто так остановить сельское хозяйство не получилось. Для нас же сейчас хороший момент, чтобы открыть новые рынки и нарастить экспорт.
 
 
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Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 125 миллионов. Значительно нарастили поставки мы в страны СНГ - почти на 25 процентов. А страны дальнего...
 
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