Житомир купит за европейские деньги 49 белорусских троллейбусов

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал финансирование закупки Житомирским трамвайно-троллейбусным управлением 49 троллейбусов производства «Белкоммунмаша». Об этом сообщил банк.



Фото: bkm.by

Общая стоимость проекта для Житомира составляет 12 млн евро. ЕБРР выделил займ на 9 млн евро, еще до 1 млн евро — Фонд чистых технологий. Инвестиционная платформа соседства ЕС одобрила грант в размере до 2 млн евро.

По данным « Интерфакс-Украина », в апреле 2019 года ЕБРР объявил тендер на закупку 49 низкопольных 12-метровых троллейбусов с комплектом запчастей и расходных материалов, который выиграл «Белкоммунмаш».

Троллейбусы, как ожидается, будут поставлены в течение 2020 года. Сумма договора с белорусской компанией составила 9,32 млн евро (190 тыс. евро за троллейбус).

В сообщении ЕБРР уточняется, что кредит Житомиру является восьмым подпроектом в рамках проекта обновления общественного транспорта Украины.

Первая программа была одобрена ЕБРР в октябре 2015 года, в рамках которой были выделены 100 млн евро нескольким украинским городам. В мае 2019 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил о намерении выделить дополнительное финансирование в размере 250 млн евро.

Известно, что в рамках этой программы в 2019 году «Белкоммунмаш» поставил в Ивано-Франковск 29 троллейбусов.