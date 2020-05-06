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Акции в поддержку блогера Тихановского прошли в трех городах. В Минске задерживали 14 человек

07.05.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку гомельского блогера Сергея Тихановского — автора канала «Страна для жизни» (у него более 140 тысяч подписчиков). Сегодня днем его задержали под Могилевом. В итоге в Минске задержали более 10 участников акции.


Сторонники блогера в Гродно. Фото: hrodna.life

В столице около двух десятков человек провели акцию на Немиге. С места событий прямую трансляцию в YouTube вел Дмитрий Козлов (Серый Кот). Пришедшие требовали освободить Тихановского, на акции был и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, пишет Радыё «Свабода».

В столице поддержать блогера сторонники собрались и возле торгового центра Mile на Долгиновском тракте в Минске. Собравшихся призывали разойтись милиционеры, они предупредили об ответственности за участие в несанкционированной акции.

В итоге сотрудники ОМОНа и милиции в штатском задержали 14 человек, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Вясна». Уточняется, что собравшиеся хотели сформировать колонну для автопробега на МКАД.

Жена одного из задержанных рассказала, что участников акции доставили в Центральное РУВД Минска. На всех были составлены протоколы по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (Участие в несанкционированных массовых мероприятиях) и ст. 23.4 (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Задержанных отвезли в следственный изолятор, а около 23.30 отпустили. Список задержанных есть на сайте правозащитников.

В Могилеве несколько десятков человек собрались возле отделения милиции, где, как предполагали, мог быть Сергей Тихановский. Позже стало известно, что блогер был переведен в Гомель.

В Гродно около 20 подписчиков Тихановского собрались в парке Жилибера. За ними наблюдали около десятка сотрудников милиции, пишет HrodnaLife.

На этих акциях обошлось без задержаний.

Напомним, Сергей Тихановский 6 мая ехал в качестве пассажира в легковушке, когда машину на кольцевой дороге под Могилевом остановили сотрудники ГАИ. Сергей включил камеру и начал вести прямую трансляцию. Момент задержания в трансляцию не попал. Позже правозащитники сообщили, что его привезли в Гомельский ИВС. Вместе с блогером задержали водителей — Сергея Лазаренко и Андрея Ильюка, потом их отпустили.

Местонахождение блогера Владимира Неронского, который координировал встречу Тихановского с подписчиками, до сих пор неизвестно.

Кроме того, задержан еще один блогер — Сергей Петрухин (канал «Народный репортер»). Он собирался ехать к Сергею Тихановскому. Петрухин находится в Брестском РОВД.

О причинах задержания блогеров информации нет.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку блогера Сергея Тихановского - автора канала «Страна для жизни». Сегодня днем его задержали под...
 
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