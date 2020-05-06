Треть компаний может скоро закрыться, четверть увольняет людей. Как бизнес реагирует на пандемию

Источник материала: Tut.by

В январе-феврале около 40% компаний на предстоящий год были настроены оптимистично. Тогда многие говорили о планах увеличения объемов продаж и расширения занятости. Но пандемия внесла в планы на год свои коррективы.





Компании теряют работников и доходы

Новый опрос средних, малых и микропредприятий, проведенный компанией MIA Research, подтвердил, что в условиях пандемии и население, и бизнес сократили потребление. В результате шока со стороны спроса об ощутимом снижении выручки сообщили 64% предприятий. Как и ожидалось, в туризме и смежных отраслях выручка упала более чем на 20% у 8 из 10 бизнесов. У 60−78% представителей этих отраслей нет запасов средств, чтобы продержаться без доходов более двух месяцев. В целом такая проблема касается более трети опрошенных компаний. Это значит, что без мер поддержки со стороны государства пандемию они не переживут.



Источник: исследование MIA Research для Beroc и Исследовательского центра ИПМ

Отрасли выбирают разные пути для снижения влияния накапливающихся проблем. Большинство максимально оптимизирует расходы. Почти половина урезает расходы, не связанные с оплатой труда. Следом за этим снижаются расходы на аренду, а также взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.

— Малый и средний бизнес быстрей и масштабней реагирует на негативные явления в экономике. 25% предприятий сказали, что сократили [работников], — рассказал старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов во время дискуссии «Открытый диалог».



Источник: исследование MIA Research для Beroc и Исследовательского центра ИПМ

Самый сильный удар пришелся по транспорту, развлечениям, ресторанному и гостиничному бизнесу. Поэтому там активней увольняют работников. О сокращениях сообщили около половины компаний транспортной, курьерской и почтовой отрасли, в образовании и гостиничном бизнесе увольняли работников около 40% компаний, в отрасли развлечений и спорта — примерно треть. В это время промышленность и ИКТ старались сохранить все трудовые ресурсы.

Чтобы не терять клиентов и оставаться на плаву, IT и предоставляющие услуги B2B активно меняют форматы и модели. Но компании в сферах транспорта, развлечений, туризма не видят возможности смены формата деятельности.

При этом около 40% опрошенных компаний не пошли ни на какие уступки по отношению к партнерам и клиентам.



Источник: исследование MIA Research для Beroc и Исследовательского центра ИПМ

В то же время 9% малых и средних компаний оказывают финансовую помощь больницам, 7% перечисляют средства волонтерам, помогающим медикам, 1% — переориентировали производство под востребованные в период пандемии товары и 5% предлагают свои площади в безвозмездное пользование.

Как смягчить удар?

Правительство может помочь пережить кризис эффективному бизнесу, который способен быстро восстановиться и обеспечить предложение рабочих мест и рост экономики, считает экономист BEROC.

— В то же время есть сектора, которые в большей степени пострадали. Но мы видим, что не всегда направление финансовых средств туда — это самое необходимое в данной ситуации. Так как с большой долей вероятности многие бизнесы переродятся после пандемии, — комментирует Родион Морозов.

Тем, кто очевидно не сможет дотянуть до конца эпидемии и восстановления спроса, существенной поддержкой стало бы создание условий, позволяющих быстро законсервировать бизнес или ликвидировать его с минимальными издержками.

— Это позволит не потратить деньги, которые могли бы быть вложены после завершения пандемии в создание нового бизнеса, и в целом не разочароваться в условиях ведения бизнеса в Беларуси и роли государства в этом, — считает эксперт BEROC.

Родион Морозов порекомендовал также компаниям отслеживать и управлять краткосрочной ликвидностью, чтобы продержаться или вовремя ликвидировать бизнес, пока он не затянул в долги. А также осваивать альтернативные варианты цепочек поставок и форматов деятельности, вести прозрачный, прямой диалог с клиентами, партнерами и государством.

— От того, насколько бизнес способен выстроить доверительные отношения со всеми стейкхолдерами, зависит то, как бизнес выстоит в этих условиях и как он сможет работать дальше, когда все, что связано с медицинской ситуацией, завершится, — объясняет он.