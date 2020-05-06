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Треть компаний может скоро закрыться, четверть увольняет людей. Как бизнес реагирует на пандемию
06.05.2020 21:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В январе-феврале около 40% компаний на предстоящий год были настроены оптимистично. Тогда многие говорили о планах увеличения объемов продаж и расширения занятости. Но пандемия внесла в планы на год свои коррективы.
Компании теряют работников и доходы
Новый опрос средних, малых и микропредприятий, проведенный компанией MIA Research, подтвердил, что в условиях пандемии и население, и бизнес сократили потребление. В результате шока со стороны спроса об ощутимом снижении выручки сообщили 64% предприятий. Как и ожидалось, в туризме и смежных отраслях выручка упала более чем на 20% у 8 из 10 бизнесов. У 60−78% представителей этих отраслей нет запасов средств, чтобы продержаться без доходов более двух месяцев. В целом такая проблема касается более трети опрошенных компаний. Это значит, что без мер поддержки со стороны государства пандемию они не переживут.
Отрасли выбирают разные пути для снижения влияния накапливающихся проблем. Большинство максимально оптимизирует расходы. Почти половина урезает расходы, не связанные с оплатой труда. Следом за этим снижаются расходы на аренду, а также взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.
— Малый и средний бизнес быстрей и масштабней реагирует на негативные явления в экономике. 25% предприятий сказали, что сократили [работников], — рассказал старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов во время дискуссии «Открытый диалог».
Самый сильный удар пришелся по транспорту, развлечениям, ресторанному и гостиничному бизнесу. Поэтому там активней увольняют работников. О сокращениях сообщили около половины компаний транспортной, курьерской и почтовой отрасли, в образовании и гостиничном бизнесе увольняли работников около 40% компаний, в отрасли развлечений и спорта — примерно треть. В это время промышленность и ИКТ старались сохранить все трудовые ресурсы.
Чтобы не терять клиентов и оставаться на плаву, IT и предоставляющие услуги B2B активно меняют форматы и модели. Но компании в сферах транспорта, развлечений, туризма не видят возможности смены формата деятельности.
При этом около 40% опрошенных компаний не пошли ни на какие уступки по отношению к партнерам и клиентам.
В то же время 9% малых и средних компаний оказывают финансовую помощь больницам, 7% перечисляют средства волонтерам, помогающим медикам, 1% — переориентировали производство под востребованные в период пандемии товары и 5% предлагают свои площади в безвозмездное пользование.
Как смягчить удар?
Правительство может помочь пережить кризис эффективному бизнесу, который способен быстро восстановиться и обеспечить предложение рабочих мест и рост экономики, считает экономист BEROC.
— В то же время есть сектора, которые в большей степени пострадали. Но мы видим, что не всегда направление финансовых средств туда — это самое необходимое в данной ситуации. Так как с большой долей вероятности многие бизнесы переродятся после пандемии, — комментирует Родион Морозов.
Тем, кто очевидно не сможет дотянуть до конца эпидемии и восстановления спроса, существенной поддержкой стало бы создание условий, позволяющих быстро законсервировать бизнес или ликвидировать его с минимальными издержками.
— Это позволит не потратить деньги, которые могли бы быть вложены после завершения пандемии в создание нового бизнеса, и в целом не разочароваться в условиях ведения бизнеса в Беларуси и роли государства в этом, — считает эксперт BEROC.
Родион Морозов порекомендовал также компаниям отслеживать и управлять краткосрочной ликвидностью, чтобы продержаться или вовремя ликвидировать бизнес, пока он не затянул в долги. А также осваивать альтернативные варианты цепочек поставок и форматов деятельности, вести прозрачный, прямой диалог с клиентами, партнерами и государством.
— От того, насколько бизнес способен выстроить доверительные отношения со всеми стейкхолдерами, зависит то, как бизнес выстоит в этих условиях и как он сможет работать дальше, когда все, что связано с медицинской ситуацией, завершится, — объясняет он.
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