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"Трешка" на 90 «квадратов» за $60.000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

07.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В агрогородке Гатово в 6 километрах от Минска в Пуховичском направлении сейчас выставлены на продажу 24 квартиры. Можно найти довольно интересные варианты, как, например, «трешка» за $56 тысяч с тремя коридорами или "четырешка" на 90 "квадратов". О том, какое можно купить жилье в Гатово — в статье.

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

Общая информация об аг. Гатово

Агрогородок Гатово расположен примерно в 6 километрах от Минска к юго-востоку от кольцевой дороги, относится к Новодворскому сельсовету. 

Гатово состоит из двух частей: частного сектора и многоэтажной застройки, основная улица — Металлургическая. Есть застройка и для нуждающихся в улучшении жилищных условий (находится между частным сектором и многоквартирными домами). К агрогородку примыкает промзона с крупными предприятиями: КУП «ЖКХ Минского района», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», РУП «Вторчермет». 

Социальная и транспортная инфраструктура хорошо развита: есть школа, десткие сады, поликлиники, магазины, отделения почты и банков, православная церковь "Храм Святого Духа" и католический костел "Святого Михаила Архангела». В Минск ходят автобусы и маршрутные такси.

«Просторное жилье в малонаселенной квартире»

Среди представленных объявлений в агрогородке Гатово продаются всего 4 комнаты. Одна общей площадью 17,8 кв.м. в трехкомнатной квартире продается за $15,5 тысяч. Собственник подчеркивает, что это «просторное жилье в малонаселенной квартире». Не менее просторной названа кухня общей площадью 9,3 кв.м.

Чуть дороже продается комната в двухкомнатной квартире — за $19 тысяч. В объявлении написано, что доля собственности в случае покупки составит 58/100. Общая площадь продаваемой комнаты — 17,9 кв.м. По словам риэлтера, здесь сделан ремонт, в квартире есть большая кухня (9,2 кв.м.). 

Две комнаты в «трешке» выставлены на продажу за $26 тысяч. Доля собственности при покупке составит 75/100. В квартире сделан хороший ремонт: стеклопакеты, разноуровневые потолки, встроенные шкафы, металлическая входная дверь. Из особенностей — есть металлическая межкомнатная дверь. При этом, по словам продавца, определён порядок пользования жильем и разделены лицевые счета. Соседка — "гостеприимная и приветливая женщина среднего возраста".

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Жилая комната за $15 тысяч
"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Жилая комната за $19 тысяч
"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Одна из двух жилых комнат за $26 тысяч

«Уютные квартиры в пристоличье»

Самая недорогая «однушка» стоит $37 тысяч. За эту цену продавец предлагает жилье на первом этаже «с разрешением исполнительного комитета на пристройку лоджии». За $41 тысячу можно приобрести однокомнатную квартиру общей площади 44,2 кв.м. За $42,5 тысячи выставлена на продажу «однушка» с хорошим ремонтом в лесопарковой зоне. Самая дорогая однокомнатная квартира в агрогородке стоит $49 тысяч (за такую же цену здесь можно найти и «двушку» с хорошим ремонтом). За эти деньги продавец предлагает апартаменты с хорошим ремонтом общей площадью 37,7 кв.м. в доме 1993 года постройки. В качестве преимуществ — «качественный ремонт и две детских зоны отдыха во дворе и за домом».

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Вариант за $49 тысяч

Самая дешевая двухкомнатная квартира стоит $38 тысяч. За $42 тысячи можно найти квартиру в хорошем состоянии, где огромным полотном расписаны все преимущества жизни в Гатово. Например, агрогородок — это «спокойное место для жизни, тихий пригород Минска». А жилье в Гатово – это «отличный способ купить просторную квартиру, а не ютиться в маленькой комнатке в квартирах столицы». Далее идет подробное описание именно этого варианта покупки с перечислением всех его достоинств.

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Квартира за $42 тысячи

За $43 тысячи выставлена на продажу двухкомнатная квартира с хорошим современным ремонтом общей площадью 49,12 кв.м. За $45 тысяч — с ремонтом похуже, но большей площади — 54 кв.м. Самая дорогая «двушка» выставлена за $50,5 тысячи.

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Квартира площадью 49 "квадратов" за $43 тысячи
"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
Квартира площадью 54 "квадрата" за $45 тысяч

Трех- и четырехкомнатные квартиры до $61,5 тысяч

Всего в Гатово выставлено на продажу 6 трехкомнатных квартир. Цены — от $51,9 тысяч до $61,5 тысяч. За $55 тысяч здесь можно приобрести квартиру общей площади 71 кв.м. с обычным ремонтом. 

Довольно интересной квартирой оказалась «трешка» за $56 тысяч. Здесь количество коридоров равняется количеству комнат. Фотографий внутри квартиры нет, есть только схема планировки. Но в описании объекта недвижимости указано, что «в квартире есть большая кухня, комнаты с ремонтом, металлическая двойная входная дверь. Из минусов — первый этаж, из плюсов — хорошие соседи и развитая инфраструктура в районе.

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

Стоимость четырехкомнатных квартир стартует от $50,5 тысячи. За эти деньги покупателю предлагается жилье общей площадью 75,5 кв.м, расположенное на 5 этаже пятиэтажного дома. Собственник уточняет, что это «квартира с качественным ремонтом».

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

За $60 тысяч в агрогородке можно приобрести «четырешку» общей площадью 90 кв.м. Это жилье, готовое к проживанию — видно, что был сделан косметический ремонт. Раздельных комнат всего три, гостиная площадью 17,9 кв.м. при этом проходная.

"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска
"Трешка" на 90 «квадратов» за .000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

Во всех объявлениях написано, что дорога до Минска не составляет труда: в агрогородке налажено регулярное транспортное сообщение со столицей, постоянно ходят маршрутные такси. Дорога на личном автомобиле, по словам продавцов, займет не более 10 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Гатово в 6 километрах от Минска в Пуховичском направлении сейчас выставлены на продажу 24 квартиры. Можно найти довольно интересные варианты, как,...
 
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