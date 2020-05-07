"Трешка" на 90 «квадратов» за $60.000? Сколько стоит жилье в 6 километрах от Минска

«Просторное жилье в малонаселенной квартире»

Среди представленных объявлений в агрогородке Гатово продаются всего 4 комнаты. Одна общей площадью 17,8 кв.м. в трехкомнатной квартире продается за $15,5 тысяч . Собственник подчеркивает, что это «просторное жилье в малонаселенной квартире». Не менее просторной названа кухня общей площадью 9,3 кв.м.

Чуть дороже продается комната в двухкомнатной квартире — за $19 тысяч . В объявлении написано, что доля собственности в случае покупки составит 58/100. Общая площадь продаваемой комнаты — 17,9 кв.м. По словам риэлтера, здесь сделан ремонт, в квартире есть большая кухня (9,2 кв.м.).

Две комнаты в «трешке» выставлены на продажу за $26 тысяч . Доля собственности при покупке составит 75/100. В квартире сделан хороший ремонт: стеклопакеты, разноуровневые потолки, встроенные шкафы, металлическая входная дверь. Из особенностей — есть металлическая межкомнатная дверь. При этом, по словам продавца, определён порядок пользования жильем и разделены лицевые счета. Соседка — "гостеприимная и приветливая женщина среднего возраста".