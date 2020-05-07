Золотовалютные резервы в апреле выросли на 96,2 млн долларов после резкого падения в марте

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2020 года, по предварительным данным, составили 7 882,9 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за апрель на 96,2 млн долларов (на 1,2%) после снижения за март на 1018,4 млн долларов (на 11,6%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

С начала года резервы снизились на 16,1%, или на 1,5 млрд долларов.

За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2%).

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В апреле 2020 года правительством и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 317 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.