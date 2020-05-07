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На брестскую «лампочку» собирается Лукашенко
07.05.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский электроламповый завод может посетить Александр Лукашенко. Об этом рассказал генпрокурор Александр Конюк во время посещения предприятия, сообщает
Во время визита генпрокурор встретился с руководством «лампочки», чтобы обсудить вопросы возвращения долгов и оттока кадров с завода.
В предыдущие годы завод в основном производил лампы общего назначения. В перспективе их доля должна составить не более 40%, остальное — светодиодные изделия. Работа планируется под конкретные заказы и сейчас стала рентабельной. Ожидается, что реализация начатых и новых проектов позволит поднять заработную плату сотрудников на 40%.
— Очень важно сохранить коллектив, дать людям возможность зарабатывать на жизнь. Несмотря на некоторые экономические сложности, завод работает, производство модернизируется. Уверен, при эффективном менеджменте проблемы будут решены, — отметил генеральный прокурор.
Общаясь с журналистами, Александр Конюк сообщил, что на предприятие готовится визит президента, пишет
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Об этом рассказал генпрокурор во время посещения Брестского электролампового завода.
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