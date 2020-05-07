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Белорусы дистанцировались от валютной налички. Как упала покупка и продажа

07.05.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало. В апреле граждане резко потерями интерес и к покупке, и к продаже, но снова стали чистыми продавцами наличной валюты. Об этом сообщает Нацбанк.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В апреле продажа превысила покупку на 55 млн долларов, по итогам четырех месяцев — на 66,1 млн долларов. С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-апреля безналичная покупка превысила продажу на 587,8 млн долларов.

В апреле, согласно материалам Нацбанка, граждане купили на 43,8% меньше валюты, чем в марте, — 354,1 млн долларов. Продажа упала на 28,4% — до 409,1 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-апреле были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 760,6 млн долларов). За апрель, когда восстановились поставки нефти в Беларусь, сальдо сократилось на 166,6 млн долларов.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В апреле граждане резко потерями интерес и к покупке, и к продаже, но снова стали чистыми продавцами наличной валюты.
 
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