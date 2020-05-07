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По итогам года спрос на новые авто в Беларуси может снизиться наполовину

07.05.2020 10:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации. Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса, несмотря на то, что продажи первого квартала 2020 года обошли прошлогодние цифры по росту реализации. За ажиотажем последовало резкое охлаждение покупательского спроса. 

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации: "Реализация апреля упала у нас, к марту больше чем на 55% или на 40% к апрелю прошлого года. Это очень большое падение, которое мы прогнозировали, входя в кризис. И, к сожалению, хотим отметить, что реализация апреля во многом состояла из продаж, которые состоялись в марте. И это был просто отпуск автомобилей, законтрактованных на пике ажиотажа. Соответственно, в мае мы ожидаем еще более худшие цифры".

По мнению белорусских автодилеров, по итогам года спрос на новые авто может снизиться ровно наполовину. Тенденция к сокращению наблюдается и на вторичном рынке. Эксперты полагают, падение спроса может стимулировать продавцов делать дополнительные акции и скидки.

 
 
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Рынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации. Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса, несмотря на то, что продажи первого квартала 2020...
 
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