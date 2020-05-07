Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По итогам года спрос на новые авто в Беларуси может снизиться наполовину Рынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации. Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса, несмотря на то, что продажи первого квартала 2020...

Рынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации. Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса, несмотря на то, что продажи первого квартала 2020 года обошли прошлогодние цифры по росту реализации. За ажиотажем последовало резкое охлаждение покупательского спроса.По мнению белорусских автодилеров, по итогам года спрос на новые авто может снизиться ровно наполовину. Тенденция к сокращению наблюдается и на вторичном рынке. Эксперты полагают, падение спроса может стимулировать продавцов делать дополнительные акции и скидки.