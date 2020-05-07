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«Белгипс», который в марте посещал Лукашенко, перешел немцам
07.05.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Немецкая компания DEG приобрела пакет акций ОАО «Белгипс», принадлежавшего ранее российской компании «Волма». О сделке TUT.BY сообщили в юридической фирме Sorainen. Информацию подтвердили в «Белгипсе».
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft инвестировала в единственного в Беларуси производителя строительных материалов из гипса, выкупив пакет акций российской компании «Волма». Таким образом крупнейшими акционерами «Белгипса» стали две немецкие компании — DEG и «Кнауф».
«Сделка последовала за успешной реализацией компанией крупного инвестиционного проекта, связанного со строительством нового высокоавтоматизированного и энергоэффективного завода в Гатово»,
Сейчас перед предприятием стоят новые задачи. На первый план выходят коммерческие вопросы: расширение сбыта и экспорта, углубление взаимодействия в Беларуси и на экспортных рынках с другими компаниями группы «Кнауф», рассказал TUT.BY директор управления по связям с общественностью группы «Кнауф» СНГ (Россия) Леонид Лось.
Приватизация «Белгипса» произошла в 2014 году, когда российская компания «Волма» выкупила госпакет акций за 5,27 млн долларов на условиях строительства в поселке Гатово Минского района завода по производству строительных материалов на основе гипса. Позже из собственников «Волмы» управлять белорусской компанией остался Юрий Гончаров. В 2017 году совладельцем «Белгипса» стал ООО «Кнауф гипс», приобретя 50% доли российской корпорации и взяв на себя половину инвестиционных обязательств в строительство нового завода.
Обещанное предприятие в Гатово ввели в эксплуатацию в 2019 году, куда впоследствии «Белгипс» перенес производственные мощности из центра Минска. А на территорию на улице Козлова, где раньше располагалось производство, у председателя совета директоров «Белгипса» Юрия Гончарова были планы. Во время посещения Александром Лукашенко в конце марта нового завода он
По информации, полученной от представителя одного из акционеров, после продажи акций компании «Волма» Юрий Гончаров остается в совете директоров «Белгипса». Получить информацию о развитии ситуации с застройкой улицы Козлова в Минске в «Белгипсе» и у акционеров не удалось. «Компания „Кнауф“ к застройке территории старой площадки отношения иметь не будет, сообщили в компании», — прокомментировал представитель «Кнауфа».
DEG, дочерняя компания немецкого государственного банка KfW, уже заходила на белорусский рынок, в период с 2010 по 2017 годы DEG
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Две немецкие компании стали крупнейшими акционерами приватизированного в 2014 году «Белгипса».
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